La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 dejó un episodio que trascendió lo deportivo. Luego del triunfo sobre Inglaterra en semifinales, algunos jugadores de la Albiceleste celebraron con una bandera que llevaba la frase “Las Malvinas son argentinas”, lo que provocó una reacción oficial del Gobierno del Reino Unido y abrió un nuevo capítulo en una disputa histórica que llegó hasta el escenario del fútbol.

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Además de pronunciarse sobre el mensaje exhibido durante los festejos, autoridades británicas solicitaron a la Fifa revisar si hubo una eventual infracción al reglamento del torneo por la exhibición de mensajes de carácter político.

Qué dijo el Gobierno británico sobre la bandera de Malvinas mostrada por Argentina

La controversia comenzó cuando, tras el pitazo final del partido entre Argentina e Inglaterra, los defensores Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso sostuvieron una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” mientras celebraban con la afición.

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La imagen rápidamente se viralizó y llegó hasta el Gobierno del Reino Unido. Según medios argentinos, la portavoz del primer ministro Keir Starmer respondió al episodio con una frase que rápidamente se difundió en redes sociales:

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Falklands [Malvinas] sin duda lo son”.

La funcionaria también reiteró la posición histórica del Reino Unido sobre el archipiélago y afirmó que el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas seguirá siendo la postura del Ejecutivo británico.

Y es que sí. Como recuerda la BBC, “Las dos naciones entraron en guerra por ese territorio entre abril y junio de 1982. Estas fueron ocupadas por orden de la entonces dictadura militar argentina, lo que desencadenó una guerra de diez semanas ganada por Reino Unido”.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Peter Kyle, calificó como inapropiada la aparición de la bandera durante la celebración y manifestó que espera que la Fifa analice lo ocurrido.

Por qué la Fifa podría revisar la celebración de Argentina

De acuerdo con las versiones conocidas hasta ahora, el Gobierno británico pidió que la Fifa estudie si la exhibición de la bandera vulneró las normas del torneo relacionadas con manifestaciones políticas.

El reglamento del organismo rector del fútbol mundial contempla restricciones sobre la utilización de mensajes políticos durante las competencias oficiales, por lo que, en caso de abrirse un expediente disciplinario, las posibles consecuencias podrían ir desde una advertencia hasta una sanción económica.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió durante el Mundial de Rusia 2018, cuando los futbolistas suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri fueron multados por un gesto considerado de contenido político durante una celebración.

¿Habrá decisión antes de la final del Mundial 2026?

A pocos días de la final entre Argentina y España, prevista para el domingo 19 de julio, no se espera que la Fifa adopte una decisión antes del compromiso por el título.

Hasta el momento, el organismo no ha anunciado públicamente la apertura de un proceso disciplinario relacionado con la celebración de los futbolistas argentinos.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la histórica disputa por las islas Malvinas, un tema que continúa generando tensiones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido y que, esta vez, encontró un inesperado escenario en la recta final del Mundial 2026.

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