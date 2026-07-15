Luego de varias semanas de ausencia, el próximo martes, 21 de julio, regresa a la acción Atlético Nacional, pues con los cambios hechos luego de la final de la Liga BetPlay y más, el equipo ahora debuta en la Copa Colombia.

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Dicho compromiso será frente a Tigres FC, pero hubo algunas complicaciones que hicieron que el club tuviera que encontrar soluciones en cuanto a estadio, logística y más.

Este miércoles, 15 de julio, el equipo sacó un comunicado informando dónde se jugará ese encuentro, destacando que será en el Cincuentenario que queda en la ciudad de Medellín.

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Esta medida también se tomó teniendo en cuenta que Atlético Nacional debe cumplir con una sanción de jugar tres encuentros a puerta cerrada, debido a los desmanes que se presentaron en la final de la Copa Colombia 2025 frente a Independiente Medellín.

Este fue el comunicado del club:

De esta manera, este será el primer encuentro de tres que Nacional debe jugar sin público, esperando que pueda avanzar más en la competición hasta las fases finales del torneo.

Cabe recordar que este encuentro frente a Tigres será el martes, 21 de julio, a partir de las 4:00 de la tarde.

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Qué cambios ha hecho Atlético Nacional

Este será el inicio del nuevo proceso del equipo antioqueño, que después de salir de la Copa Sudamericana y perder la final, cambió a su técnico Diego Arias por Lucas González, que se encontraba en Deportes Tolima. Además, volvió Franco Armani en cambio de David Ospina, mientras que el resto de la base se mantuvo casi que igual que el anterior torneo.

De esta manera, con estos cambios lo que pretende Atlético Nacional es mejorar la imagen que dejó de la temporada pasada y luchar tanto por el título de Liga BetPlay como de la Copa Colombia.

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