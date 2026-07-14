El triunfo de España sobre Francia para clasificar a la final del Mundial 2026 dejó una acción que rápidamente causó debate entre los aficionados. En el segundo tiempo, Lamine Yamal protagonizó una fuerte entrada sobre Kylian Mbappé que, pese a la intensidad del contacto, no fue sancionada con tarjeta amarilla por el árbitro.

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La jugada ocurrió cuando el delantero francés conducía un ataque y el extremo español fue al balón con una barrida que terminó impactando al jugador del Real Madrid.

Así fue la entrada de Lamine Yamal sobre Mbappé

La acción se presentó sobre el minuto 75 del compromiso, cuando Francia intentaba descontar en el marcador.

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Mbappé recibió el impacto y permaneció durante algunos segundos sobre el césped mientras era atendido, aunque posteriormente pudo continuar el partido.

Lamine Yamal tackled Mbappe from behind but didn’t even get a yellow. According to the rules when a player tackles another player from behind it is a red card. France were robbed!!! pic.twitter.com/RI2X8yvQJl — Nuel (@LfcNuel) July 14, 2026

Pese a las protestas de algunos futbolistas franceses, el juez del encuentro decidió dejar seguir el juego y no mostró ninguna tarjeta al atacante español.

Aunque la acción elevó la tensión en el tramo final del partido, no modificó el desarrollo del encuentro, que terminó con la clasificación de España a la gran final del Mundial 2026.

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