Escrito por:  Redacción Nación
Ago 10, 2026 - 8:37 am

Según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano, este segundo temblor fue en Nóvita, Chocó, y tuvo una magnitud de 4,6.

Así lo dieron a conocer:

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