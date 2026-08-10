Según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano, este segundo temblor fue en Nóvita, Chocó, y tuvo una magnitud de 4,6.
Así lo dieron a conocer:
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2026-08-10, 08:18 hora local Magnitud 4.6, Profundidad superficial, Nóvita – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/mxcaIo6ADV
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026Lee También
Quiénes eran las 3 colombianas que murieron en helicóptero en Brasil: abuela, mamá e hija Posesión presidencial en Colombia impulsa debate sobre descentralización y reforma para autonomía regional Exfiscal murió luego de someterse a cirugía estética en Barranquilla; ¿qué se sabe del caso? Ernesto Orozco designa a Eudes José Orozco Ortiz como nuevo secretario general de Valledupar tras renuncia de Guido Castilla
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO