Después del fuerte terremoto registrado en Venezuela, volvió a tomar fuerza la creencia de que las altas temperaturas pueden anticipar o provocar sismos. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano explica que esa relación no tiene respaldo científico.

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(Vea también: El mito que resurgió tras el sismo en Venezuela: ¿se pueden predecir los terremotos?)

Las altas temperaturas que se sienten en algunas regiones suelen despertar dudas cada vez que ocurre un fuerte movimiento telúrico. Tras el reciente terremoto en Venezuela, en redes sociales volvieron a circular mensajes que relacionan el calor con una supuesta mayor probabilidad de sismos.

Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) desmiente esa creencia y asegura que no existe evidencia científica que demuestre una relación entre ambos fenómenos.

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El calor no influye en la ocurrencia de los sismos

De acuerdo con la explicación del Servicio Geológico Colombiano, la temperatura ambiental no es un indicador de actividad sísmica.

La entidad señala que los sismos son consecuencia de la dinámica que ocurre en el interior de la Tierra, mientras que el calor que se percibe en la superficie hace parte de los procesos atmosféricos.

“Hasta ahora no existe evidencia científica que respalde la creencia de que entre mayor sea la temperatura en un lugar, más posibilidades existen de que se presenten movimientos telúricos”, explica el Servicio Geológico Colombiano.

¿Por qué no existe relación entre el calor y los terremotos?

Según el SGC, aunque en la superficie se registren jornadas de calor extremo, ese fenómeno no tiene efectos sobre el interior del planeta, donde se originan los movimientos sísmicos.

La entidad explica que la atmósfera y el subsuelo funcionan mediante procesos completamente distintos y no tienen una relación directa que permita asociar la temperatura del aire con la ocurrencia de un terremoto.

Por esa razón, el Servicio Geológico Colombiano insiste en que el calor no puede utilizarse como señal para anticipar un sismo y recuerda que este tipo de afirmaciones carecen de sustento científico.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.