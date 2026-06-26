Luego del fuerte terremoto registrado en Venezuela, en redes sociales comenzaron a circular versiones sobre la posibilidad de nuevos sismos. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano explica que, hasta el momento, la ciencia no permite predecir cuándo, dónde ni con qué magnitud ocurrirá un temblor.

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Tras el fuerte sismo que sacudió a Venezuela, surgieron múltiples publicaciones y comentarios en redes sociales que aseguran que el movimiento sería el anuncio de nuevos terremotos en los próximos días.

No obstante, esa afirmación no tiene respaldo científico, según lo explicado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en una de sus guías sobre temas geológicos.

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El Servicio Geológico Colombiano desmiente que los sismos puedan predecirse. La entidad es clara al señalar que actualmente no existe un método científicamente comprobado que permita anticipar la ocurrencia de un terremoto.

“No. Todavía no existe un método comprobado científicamente que permita predecir la ocurrencia de un sismo en un sitio, así como su magnitud. Incluso, si se lograra determinar dónde va a ocurrir, no se podría determinar los efectos que tendría en la superficie”, explica el Servicio Geológico Colombiano en su guía.

Esto significa que, aunque después de un fuerte movimiento sísmico suelen aparecer especulaciones sobre nuevos eventos, no es posible afirmar con certeza cuándo ocurrirá otro terremoto ni cuál será su intensidad.

¿Qué dice la ciencia sobre los sismos?

De acuerdo con la información publicada por el Servicio Geológico Colombiano, la ciencia aún no cuenta con herramientas que permitan hacer predicciones precisas sobre la fecha, el lugar o la magnitud de un sismo.

Por esa razón, la entidad invita a la ciudadanía a consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales y evitar difundir mensajes o publicaciones que aseguren conocer cuándo ocurrirá un nuevo movimiento telúrico, ya que ese tipo de afirmaciones carece de sustento científico.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.