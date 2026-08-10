El movimiento telúrico se registró en la mañana de este lunes 10 de agosto y tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó. El sismo fue sentido con fuerza en varias regiones del país y ya se reportan personas afectadas y daños en edificaciones.

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El movimiento ocurrió aproximadamente a las 7:34 de la mañana y, de acuerdo con el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tuvo una magnitud de 7.4 y una profundidad cercana a los 79 kilómetros.

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El Servicio Geológico Colombiano también informó inicialmente sobre el evento, mientras avanzaba la verificación de los datos sísmicos. La gobernadora del Chocó informó que el movimiento se sintió con especial fuerza en diferentes zonas del departamento y confirmó que ya se adelanta una evaluación para establecer la magnitud de las afectaciones.

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De acuerdo con lo que se sabe, se reportaron personas heridas y atrapadas, además de daños importantes en edificaciones de Quibdó. Las autoridades permanecen en contacto con los municipios para consolidar un primer balance oficial.

#URGENTE | Se reportan personas atrapadas bajo los escombros en Quibdó, en el Chocó colombiano, donde fue el epicentro. pic.twitter.com/HlRIAGFKOz — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) August 10, 2026

La posibilidad de nuevas réplicas también mantiene en alerta a los organismos de emergencia, por lo que se adelantan labores de inspección en las zonas donde se sintió con mayor intensidad.

El temblor se sintió en Bogotá, Cali y otras ciudades

Aunque el epicentro estuvo en Chocó, la profundidad y la fuerza del movimiento hicieron que el sismo fuera percibido en buena parte del territorio nacional.

Habitantes de Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Armenia y Manizales, entre otras ciudades, reportaron haber sentido el movimiento. En redes sociales comenzaron a circular videos en los que se observan edificios y objetos moviéndose durante el temblor, además de personas que evacuaron temporalmente sus viviendas y lugares de trabajo.

La intensidad percibida generó preocupación especialmente en edificios altos y zonas urbanas, donde algunas personas decidieron salir de sus viviendas como medida preventiva.

La UNGRD señaló que mantiene comunicación con las autoridades locales para determinar el alcance de las afectaciones y establecer si existen daños adicionales en otros municipios.

Así quedó Pereira después del temblor siendo una de las zonas más afectadas. Esperamos que las autoridades y el gobierno nacional inicien con el envío de ayudas a estas zonas. La prioridad ahora son las víctimas, los afectados y sus familias. pic.twitter.com/apJ48luoS9 — Físico Impuro (@FisicoImpuro) August 10, 2026

Por ahora, el balance continúa en construcción, debido a que los organismos de socorro deben realizar inspecciones en diferentes sectores antes de entregar un reporte consolidado.

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