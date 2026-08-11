El terremoto que sacudió a Colombia, con mayor afectación en Chocó, dejó al Hospital San Francisco de Asís —el único centro hospitalario de segundo nivel de la región— sin capacidad para atender a los heridos. Así lo advirtió la gobernadora del departamento en declaraciones que recogió la emisora, al revelar que el hospital agotó todos sus insumos médicos en cuestión de horas tras el sismo.

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Según explicó la gobernadora Córdoba, ayer (lunes) ese centro hospitalario agotó su capacidad de insumos. En ese sentido, hace un llamado para que los colombianos hagan donaciones de estos materiales:

Insumos quirúrgicos

Kit de sutura

Material para enyesado

Líquidos

Material médico o biomédico básico

Kits de alimentos no perecederos

Elementos de aseo

Elementos de hábitat (colchonetas, sábanas y toldillos).

La gobernadora precisó que los medicamentos de espectro básico también escasean, lo que pone en riesgo la atención de los pacientes que llegan al servicio de urgencias. La situación se torna aún más delicada si se tiene en cuenta que el San Francisco de Asís es el único hospital con capacidad para absorber casos de alta complejidad en todo el departamento, lo que lo convierte en el principal muro de contención ante la emergencia.

La gobernadora hizo un llamado a la solidaridad del país para enfrentar la magnitud del desastre. “Creo que muchas veces Colombia ha pasado por destrucciones totales y como país, dentro de la solidaridad de país, ha podido también ayudar a levantar a los hermanos que están sufriendo”, sostuvo.

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¿Qué tipo de sangre y suministros médicos necesita con urgencia el Hospital San Francisco de Asís?

De acuerdo con la gobernadora, el hospital requiere con carácter inmediato sangre para transfusiones, incluyendo la posibilidad de componentes para cirugías de osteomatología. Además, son indispensables los kits de sutura, los materiales para enyesado y los líquidos intravenosos, insumos fundamentales para la atención de víctimas con fracturas y heridas provocadas por el sismo.

¿Cómo donar a las víctimas del terremoto en Colombia?

Estos son los puntos habilitados en Bogotá:

En Bogotá, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá habilitó seis lugares para recibir donaciones:

Samu Sur: Avenida Carrera 68 #31-41 sur.

Samu Norte: Calle 134 – Carrera 7B Bis #132-31.

Centro de Salvamento Acuático: Avenida La Esmeralda #63-81.

Sede administrativa de la Cruz Roja: Carrera 24 #73-38.

Bodega Cruz Roja: Diagonal 79B #62-53.

Palacio de los Deportes: Calle 63 #59A-06.

Y la Alcaldía de Bogotá también habilitó unos puntos en centros comerciales y en la Cruz Roja. Estas son las direcciones:

Las víctimas del terremoto nos necesitan. A partir de hoy, estos serán los 4 puntos de acopio en los que la Alcaldía de @Bogota estará recibiendo donaciones. Por favor: si pueden ayudar, háganlo. pic.twitter.com/ivBTtCIfB4 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.