El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto dejó una emergencia de grandes proporciones, especialmente en zonas de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Ante la situación, distintas ciudades y organizaciones habilitaron centros de acopio y canales de donación para llevar alimentos, agua, elementos de higiene y otros suministros a las familias afectadas.

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La prioridad durante las primeras horas de la emergencia se concentra en las labores de búsqueda y rescate, atención de heridos y asistencia a las personas que perdieron sus viviendas. Por ello, las autoridades han pedido que las ayudas se canalicen únicamente a través de entidades y puntos previamente establecidos.

(Lea también: Periodista de Pulzo.com muestra en video cómo se destruyó su casa por terremoto en Pereira)

De acuerdo con los reportes disponibles este martes 11 de agosto, el desastre deja más de un centenar de personas fallecidas, cientos de heridos y miles de afectados, aunque las cifras continúan en actualización debido a las labores de rescate.

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Bogotá: estos son los seis puntos habilitados

En Bogotá, la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá habilitó seis lugares para recibir donaciones:

Samu Sur: Avenida Carrera 68 #31-41 sur.

Samu Norte: Calle 134 – Carrera 7B Bis #132-31.

Centro de Salvamento Acuático: Avenida La Esmeralda #63-81.

Sede administrativa de la Cruz Roja: Carrera 24 #73-38.

Bodega Cruz Roja: Diagonal 79B #62-53.

Palacio de los Deportes: Calle 63 #59A-06.

La Alcaldía de Bogotá indicó que se requieren principalmente agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos.

También se están recibiendo alimentos no perecederos como:

Arroz.

Aceite.

Pastas.

Enlatados abre fácil.

Fríjoles y lentejas.

Harina.

Panela.

Leche en polvo.

Chocolate en polvo.

En materia de primeros auxilios se solicitan tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina y guantes quirúrgicos o de látex.

También son necesarios artículos de higiene y cuidado personal, entre ellos jabón, champú, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos, toallitas húmedas, crema antipañalitis y biberones.

Las autoridades recomiendan revisar las fechas de vencimiento y entregar productos en buen estado.

Las víctimas del terremoto nos necesitan. A partir de hoy, estos serán los 4 puntos de acopio en los que la Alcaldía de @Bogota estará recibiendo donaciones. Por favor: si pueden ayudar, háganlo. pic.twitter.com/ivBTtCIfB4 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

Cali: ¿Qué se necesita?

Cali es una de las ciudades que ha concentrado importantes esfuerzos de rescate después del terremoto.

La Plazoleta Jairo Varela fue habilitada como uno de los principales centros de recepción de ayudas. Allí se están solicitando:

Agua.

Guantes de construcción.

Gafas de seguridad.

Cascos.

Colchonetas.

También se habilitó el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, donde se reciben alimentos no perecederos, agua embotellada y elementos de primeros auxilios.

La recomendación es entregar únicamente los productos solicitados para evitar dificultades en la clasificación, almacenamiento y posterior distribución.

🚨 ACTIVAMOS NUESTRA CAMPAÑA DE EMERGENCIA Ante el terremoto ocurrido esta mañana, nos movilizamos para apoyar a las familias y comunidades afectadas. Tu solidaridad puede hacer la diferencia. SÚMATE Y DONA 💙

🌐 https://t.co/yiz0VPr2GX

🔑 Llave: 0091677852 pic.twitter.com/1R94eyhJrK — Banco de Alimentos de Bogotá (@BancoAAlimentos) August 10, 2026

¿Dónde donar en Medellín?

En Medellín también se puso en marcha la campaña ‘Colombia se levanta’, mediante la cual se están canalizando ayudas hacia las zonas afectadas.

Los puntos mencionados son:

Fundación Banco Arquidiocesano de Alimentos de Medellín

Carrera 52 #30A-97.

Carrera 52 #30A-97. Fundación Saciar

Carrera 50 #25-261.

En estos lugares se reciben alimentos no perecederos, implementos de aseo personal, colchonetas, ropa y mantas.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones locales y busca concentrar los recursos para facilitar su traslado hacia las comunidades damnificadas.

En Medellín somos solidarios🇨🇴❤️. Hoy muchas familias en diferentes regiones del país nos necesitan. Por eso, junto a Presentes y los bancos de alimentos, habilitamos puntos de acopio para recibir alimentos y elementos de primera necesidad y un canal para quienes quieran hacer… pic.twitter.com/2zgSXkHalY — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 10, 2026

Barranquilla también habilitó un centro de acopio

En Barranquilla, la Alcaldía habilitó un centro de recepción de ayudas en la Carrera 43 #6-120, sector Barranquillita.

El punto permanece abierto las 24 horas y recibe:

Alimentos no perecederos.

Agua potable.

Insumos médicos.

Productos de aseo.

Artículos para bebés.

Ropa en buen estado.

Colchonetas.

La Oficina Distrital de Gestión del Riesgo está a cargo de coordinar la recepción y organización de estos elementos para posteriormente trasladarlos a las zonas más afectadas.

Manizales: piden donaciones de sangre

En Manizales, una de las ciudades que sufrió importantes afectaciones por el movimiento telúrico, la prioridad también está en fortalecer las reservas de sangre.

La Alcaldía hizo un llamado especialmente a los ciudadanos con sangre O positivo y O negativo, aunque las personas de todos los grupos sanguíneos pueden donar.

Los puntos habilitados son:

Canchas auxiliares junto a la estación de Bomberos Palogrande.

Hemocentro del Café.

Hemocentro del Café. La donación de sangre resulta especialmente importante ante el número de personas que han requerido atención médica después de la emergencia.

También se puede donar dinero

Para quienes no puedan desplazarse hasta un centro de acopio, diferentes organizaciones habilitaron mecanismos para realizar aportes económicos.

Banco de Alimentos de Bogotá

El Banco de Alimentos de Bogotá habilitó su campaña #JuntosContraElHambre a través de sus canales oficiales. La información suministrada contempla la llave BRE-B 0091677852.

Antes de realizar cualquier transferencia, se recomienda verificar directamente la información en la página oficial de la organización. Banco de Alimentos de Bogotá

Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO)

La Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO) activó un corredor humanitario para movilizar alimentos y productos esenciales hacia las comunidades afectadas.

La organización también habilitó una plataforma para recibir aportes económicos. Plataforma oficial de donaciones de ABACO

Entre los datos divulgados se encuentran:

Bancolombia, cuenta corriente 15264342372, a nombre de Asociación de

Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), NIT 900326456-1.

Bancolombia, cuenta de ahorros 04867105340, a nombre de ABACO, NIT 900326456-1.

Llaves Bre-B informadas por la organización para sus diferentes canales.

Los recursos serán destinados principalmente al transporte humanitario y a la adquisición de alimentos.

Fundación PLAN también recibe aportes

La Fundación PLAN habilitó una campaña denominada ‘Terremoto en Colombia’ para apoyar a las comunidades afectadas.

Las donaciones pueden realizarse a través de su plataforma oficial y de los mecanismos que la organización ha dispuesto específicamente para esta emergencia. Fundación PLAN — campaña ‘Terremoto en Colombia’

Cruz Roja: otra alternativa para ayudar

La Cruz Roja Colombiana también está canalizando aportes mediante sus mecanismos oficiales dentro de la campaña #TodosPorColombia.

Además de las donaciones económicas, la organización está coordinando la recepción de elementos de primera necesidad y las labores humanitarias en las zonas afectadas.

¿Qué tener en cuenta antes de donar?

Ante la cantidad de campañas que han aparecido en redes sociales después del terremoto, las autoridades y organizaciones humanitarias han insistido en la necesidad de evitar entregar dinero a cuentas o personas cuya identidad no pueda ser verificada.

(Vea también: ¿Cuántas réplicas van después del terremoto de 7,4 grados en Colombia? SGC dio dato que asusta)

Para ayudar de manera efectiva:

Entregue únicamente los productos solicitados.

Revise las fechas de vencimiento de los alimentos.

No lleve ropa usada si el centro de acopio no la está solicitando.

Priorice agua, alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad.

Utilice únicamente canales económicos oficiales.

Verifique los datos de una organización antes de realizar una transferencia.

No obstaculice las zonas donde trabajan los equipos de rescate.

Consulte las actualizaciones de las alcaldías, gobernaciones, Cruz Roja y organismos de gestión del riesgo antes de desplazarse.

La información sobre los puntos de recepción puede cambiar a medida que avance la emergencia y se modifiquen las necesidades de las comunidades. Por eso, es recomendable confirmar previamente con la entidad responsable que el centro continúa activo y qué elementos está recibiendo.

La ayuda más útil en una emergencia no siempre es la más grande, sino la que llega al lugar correcto, en el momento correcto y a través de un canal confiable.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.