Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Alerta máxima en Colombia tras sismo de magnitud 7,4: estragos, respuesta institucional y búsqueda de sobrevivientes

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El país enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años a raíz del terremoto de magnitud 7,4 registrado por el Servicio Geológico Colombiano en la mañana del lunes, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Según el balance oficial citado por El Diario, el movimiento telúrico dejó hasta el momento 132 fallecidos y 570 heridos. El fuerte sismo, sentido en varias regiones, provocó daños severos en viviendas, hospitales, escuelas, vías y hasta aeropuertos, lo que obligó a las autoridades a coordinar un despliegue nacional de atención y rescate.

El presidente Abelardo de la Espriella, en visita a Quibdó —una de las zonas más golpeadas—, reafirmó el compromiso de su gobierno en priorizar la atención humanitaria y la protección de las comunidades afectadas directamente por el sismo. Actualmente, las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia continúan en alerta roja, debido a la gravedad de los daños identificados por organismos locales y la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales). En estas capitales se registra la mayor concentración de víctimas mortales, siendo Pereira la más afectada. Las autoridades mantienen inspecciones minuciosas para revisar la estabilidad estructural y decidir sobre eventuales evacuaciones preventivas.

En la infraestructura básica, los daños son notables: 86 edificios colapsaron, según Asocapitales, y numerosas construcciones presentan riesgos significativos. Los hospitales han tenido que adaptarse a la llegada masiva de pacientes y la readecuación de algunas áreas; además, siete aeropuertos permanecen cerrados mientras se determina la viabilidad de retomar operaciones. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres coordina los equipos de socorro y rescatistas especializados en búsqueda urbana para localizar posibles sobrevivientes y hacer frente a nuevas eventualidades.

El Puesto de Mando Unificado, dirigido desde el Gobierno nacional, mantiene actualizaciones constantes en comunicación con gobernadores y alcaldes, consolidando necesidades urgentes de atención médica, técnicas y logísticas. La declaratoria de desastre nacional posibilita acelerar el envío de recursos a las zonas afectadas. Paralelamente, la Sociedad Colombiana de Ingenieros activó equipos regionales para evaluar daños en edificaciones, vías y servicios esenciales, cuyo diagnóstico será clave para decisiones de reconstrucción y mitigación de riesgos.

En términos de sismicidad, Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia, explicó que el país tiene más de 200 estaciones de monitoreo, que pueden registrar cerca de 2.500 sismos diarios; sin embargo, la ciencia aún no permite predecir cuándo se presentará un terremoto o sus réplicas. Por ahora, la prioridad sigue siendo la búsqueda de sobrevivientes, la atención a los heridos y asegurar la integridad de las infraestructuras críticas mientras las cifras se siguen actualizando. Toda la información referida proviene de El Diario y declaraciones oficiales.

¿Cuáles son las ciudades en alerta roja tras el terremoto en Colombia?

De acuerdo con el informe de El Diario, las ciudades que permanecen en alerta roja debido a los daños severos causados por el terremoto son Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia. Allí se han concentrado víctimas, colapsos de estructuras y operaciones prioritarias de rescate y evaluación.

¿Por qué no se pueden predecir los sismos y qué hace la Red Sismológica Nacional?

Según Freddy Tovar, la Red Sismológica Nacional de Colombia utiliza más de 200 estaciones para monitorear la actividad sísmica y reporta hasta 2.500 sismos al día, aunque la mayoría no se sienten. Sin embargo, hasta ahora la ciencia no puede anticipar cuándo ocurrirá un sismo o sus réplicas; el monitoreo solo permite brindar información inmediata una vez ocurre el evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.