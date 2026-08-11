El terremoto que se presentó este lunes en Colombia ha sido el más duro de todo el siglo XXI, pues fue de 7.4 y afectó una gran parte del país, como los departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y más.

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De hecho, toda esa zona del Eje Cafetero se vio muy golpeada, principalmente en las grandes ciudades, puesto que cayeron varios edificios, hay decenas de personas fallecidas, muchas más desaparecidas y un gran número de heridos.

Sin embargo, en los municipios aledaños también se presentaron fuertes afectaciones estructurales, lo cual también dejó a un importante número de personas desamparadas.

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Cómo está Salento, en Quindío

Uno de esos municipios es Salento, en el departamento de Quindío, el cual muchas personas consideran como uno de los más turísticos del país debido al paisaje, la belleza de las montañas, sus casas coloridas y más.

Sin embargo, debido a este terremoto, el municipio se vio muy afectado, pues varias viviendas de la plaza principal sufrieron graves daños estructurales, los techos se cayeron y las paredes se agrietaron, dejando un golpe fuerte para el pueblo.

Estas son las imágenes de cómo quedó este lugar, luego de que terminó el movimiento telúrico:

De esta manera, se pide ayuda tanto a la Gobernación como al Gobierno Nacional para que ayuden a reconstruir estos municipios, más que por la belleza, para que las personas puedan seguir viviendo allí sin ningún inconveniente.

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Cabe recordar que este municipio también se vio afectado con el terremoto de 1999, que afectó también gran parte del Eje Cafetero, sobre todo Armenia, pero se pudo reponer. Ahora tiene otro duro reto enfrente que también necesitará de ayuda y apoyo para reconstruirse.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.