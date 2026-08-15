El hecho ocurrió en el sector de Los Piñitos, cerca del casco urbano del municipio de Norte de Santander. Las autoridades investigan quién estaría detrás del ataque.

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Un ataque con drones cargados con explosivos contra unidades del Ejército Nacional dejó un militar muerto y otros seis heridos en el municipio de Ábrego, Norte de Santander, según la información preliminar conocida sobre el caso.

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El hecho se registró en el sector de Los Piñitos, ubicado a pocos metros del casco urbano de la población, mientras los uniformados permanecían en la zona adelantando labores de seguridad.

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Tras el ataque, los militares que resultaron lesionados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Por ahora, las autoridades mantienen seguimiento a su estado de salud.

La cercanía entre el sitio donde se produjo la acción y la zona urbana de Ábrego generó preocupación entre las autoridades y habitantes del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, los drones fueron utilizados para transportar los explosivos que posteriormente fueron lanzados contra los uniformados.

El ataque se produjo en un departamento que ha registrado diferentes hechos de violencia relacionados con la presencia y actividad de grupos armados, situación que mantiene a las autoridades en alerta.

Luego de lo ocurrido, las autoridades locales comenzaron a evaluar posibles medidas para reforzar la seguridad tanto de la población civil como de los integrantes de la Fuerza Pública.

Entre las alternativas que estarían siendo analizadas se encuentra la posibilidad de implementar un toque de queda. Sin embargo, hasta el momento esta medida no ha sido confirmada oficialmente.

La prioridad de las autoridades es determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la incursión y establecer si existen riesgos adicionales para los habitantes de las zonas cercanas.

Mientras continúa la atención a los seis militares heridos, las autoridades adelantan la recopilación de información y elementos que permitan establecer quién estaría detrás del ataque.

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También se busca determinar cómo fueron utilizados los drones y las condiciones en las que se produjo la acción contra las tropas.

El balance preliminar deja un militar fallecido y seis uniformados heridos, aunque las autoridades continúan verificando los detalles del hecho.

Se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos pronunciamientos sobre las medidas de seguridad que serán adoptadas en Ábrego y sobre las operaciones que adelanta el Ejército en esta zona de Norte de Santander.

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