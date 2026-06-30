El presidente electo, Abelardo De La Espriella, entregó este martes 30 de junio las primeras instrucciones a su equipo durante el inicio del proceso de empalme con el Gobierno del presidente Gustavo Petro. En medio de un discurso en el que insistió en la importancia de la planeación, el mandatario entrante pidió a quienes lo acompañarán en la transición asumir el reto sin concesiones.

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“No acepto medias tintas”: primer mensaje al equipo de empalme

Durante su intervención, De La Espriella envió un mensaje a quienes harán parte de su Gobierno y habló del nivel que espera durante el proceso de transición. “Pudimos hacer eso con todo en contra, en medio de una adversidad tan grande; ahora que vamos a ser Gobierno, tenemos que hacer el mejor Gobierno de la historia de Colombia. No acepto medias tintas; aquí vamos a dejar la piel, el alma, la sangre, para reconstruir a nuestra patria y llevarla a ese lugar de grandeza que hemos propuesto José Manuel y yo, que es la patria milagro”, afirmó, según declaraciones citadas por Semana.

El presidente electo también sostuvo que el estado en el que recibe el país obliga a que el empalme esté sustentado en una estrategia clara. En ese sentido expresó: “Encontramos un país destruido y solamente la planeación puede resolver esos problemas. Nos lo decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado en esta, mi alma mater: la única manera de salir del subdesarrollo es la planeación. Y este empalme se viene planeando hace 6, 7 meses, querido vicepresidente”.

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Más adelante, insistió en que su equipo no tiene margen para fallar porque considera que el mayor desafío ya fue superado durante la campaña presidencial. En ese contexto señaló: “Y ahí, en esa planeación, es donde está la visión que queremos implementar para hacer de este Gobierno el mejor Gobierno de la historia de Colombia. Y quiero decírselo claramente: tenemos que hacerlo. No tenemos excusas, porque ya hicimos lo complicado, ya hicimos lo más difícil. Derrotamos al régimen con todo en contra, con todo el dinero del mundo, con el narcoterrorismo presionando a los ciudadanos en las distintas regiones de la patria”.

Cabe mencionar que ya se conocieron nuevos nombres de quiénes serían parte del equipo de De la Espriella para la transición que empezaría este jueves 2 de julio. Entre ellos, aparece Felipe Gaitán Tovar para el Ministerio del Deporte, mientras que en el Ministerio de Hacienda estará Miguel Gómez Martínez, acompañado por Juan Fernando Lucio, Ana Montalvo y Óscar Franco.

En el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el encargado será David Varela. Por su parte, el Ministerio de Justicia tendrá como delegado a Iván Cancino, mientras que en el Ministerio de Salud el equipo estará encabezado por Iván Sánchez, junto con Katherine Garzón, Paulo Echeverri y Marcela Montealegre. En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estará Fabio Arjona.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

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