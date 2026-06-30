En medio de la respuesta del entorno de Abelardo de la Espriella a la desobediencia civil pacífica, otra de las posturas que ha provocado controversia volvió a quedar sobre la mesa.

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Viviana Marín, secretaria política de la Juco (Juventud Comunista Colombiana) y que apareció en un video en el que advirtió que se debe “hacer invivible” el país para el gobierno de De la Espriella, rompió el silencio sobre el tema.

“El video es claro y en ningún momento hemos planteado hacerle invivible el país a los colombianos. Nosotros acabamos de pasar el video entero porque sumercé solo acaba de poner un apartado del video que está en mis redes sociales”, aseguró en conversación con Julio Sánchez Cristo en entrevista con La W este martes 30 de junio de 2026.

Lejos de retraerse sobre su postura inicial, la representante de la organización de izquierda insistió en lo que buscó expresar en el mensaje del video que se difundió y se viralizó.

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“Queda claro que lo que vamos a ejercer es una oposición permanente al proyecto político de Abelardo de la Espriella. En ningún momento hemos hablado de hacerlo a los colombianos, de hacerle a las personas invivible nuestro país”, aseguró.

A la postura de Iván Cepeda sobre la desobediencia civil como novedad, la representante de la Juco insistió en la manera en la que se percibe el próximo gobierno.

“Nuestro ejercicio permanente de oposición como históricamente lo hemos hecho frente a las políticas que consideramos pueden ser regresivas para los derechos de la población, en particular, de los jóvenes”, aseguró.

Lo cierto es que insistió en que su frase no corresponde a lo que se ha descrito en redes sociales, donde estuvo en el centro de la controversia por lo planteado.

“Yo lo que creo es que aquí se ha intentado sacar de contexto el video buscando plantear que vamos a hacer invivible el país para Colombia entera, para toda la población y eso, evidentemente como usted lo acaba de poner, no es lo que dice el video en ningún momento”, aseveró.

Incluso, cuestionó los señalamientos que en este caso ha recibido por la polémica declaración, a pesar de que años atrás cabe recordar que el denominado estallido social desató episodios de violencia.

“El discurso político, y creo que ahí podemos tener una discusión, si es el tono que necesita el país de ambas partes porque a veces parece que la indignación es para un sector y estamos en un momento en el que se ha llamado a bombardear lugares en nuestro país por el voto hacia Iván Cepeda”, remarcó.

Lo llamativo es que, en una manera más serena a la que se le notó en el video viral, Marín explicó lo que busca presentar por medio de su planteamiento en contra del gobierno de De la Espriella.

“Nuestro llamado es a una posición activa mediante la manifestación pacífica y permanente a Abelardo de las Espriella, su programa político y lo que para nosotros representa”, sentenció en su explicación.

Sánchez Cristo reconoció que tampoco son aceptables las formas en las que el presidente electo se ha referido sobre su oposición, en medio de una intermediación en medio de un ambiente tenso luego de las elecciones en Colombia.

Incluso, la representante a la cámara electa Carol Borda recordó el paro nacional como un episodio por el que la frase de Marín no pasa desapercibida, a pesar de que en su explicación buscó matizar el mensaje que causó controversia.

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