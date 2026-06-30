El presidente electo, Abelardo De La Espriella, continúa conformando el gabinete que lo acompañará desde el próximo 7 de agosto. Después de la primera reunión del equipo de empalme, confirmó que el economista Miguel Gómez Martínez fue escogido para asumir el Ministerio de Hacienda, una de las carteras con mayores desafíos para la administración entrante.

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Miguel Gómez habló de la economía y de la autonomía del Banco de la República

En conversación con El Tiempo, el ministro designado dejó claro que el nuevo Gobierno mantendrá una postura de respeto frente a las decisiones del Banco de la República, luego del reciente incremento en las tasas de interés. Al respecto afirmó: “El Gobierno es respetuoso de la autonomía del Banco de la República. El banco tiene una función principal que es la lucha contra la inflación que es un reto inmenso para la economía, creemos que el banco toma esa decisión (aumento de la tasa de interés) porque el nivel de gasto que tiene el Gobierno Nacional no le deja otra alternativa”.

Además, Gómez hizo un diagnóstico del panorama económico que recibirá el Gobierno de De La Espriella y aseguró que los desafíos serán amplios desde el primer día. En ese sentido señaló: “Recibimos un país con una cantidad de retos políticos y económicos. Con la deuda pública más alta de la historia y un problema fiscal enorme”.

El economista también advirtió sobre otros riesgos que podrían afectar el desempeño de la economía en los próximos meses. En sus palabras: “A eso se suma un posible apagón por el Fenómeno del Niño. Una economía sin energía no funciona y al país no se le han hecho inversiones en ese sentido”. Asimismo, anticipó que uno de los objetivos será impulsar el comercio exterior y sostuvo: “Recibimos un escenario complejo que sacaremos adelante”.

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Gómez llega al Ministerio de Hacienda con una trayectoria en el sector público y privado. Fue presidente de Bancóldex, vicecontralor general de la República, presidente ejecutivo de Asocolflores, embajador de Colombia en Francia y ante la Unesco, además de representante a la Cámara por Bogotá.

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