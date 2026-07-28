Por: Caracol TV

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Un documento de empalme elaborado por el Departamento Nacional de Planeación asegura que el Ejército Nacional necesita de inmediato 25 billones de pesos para modernizar su armamento y su equipo para garantizar las operaciones y el patrullaje en el territorio nacional. Según el documento, hay problemas de recursos en caballería, artillería, infantería y aviación, entre otras armas.

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En las capacidades de la caballería hay un déficit del 78%, ligado a los daños en batalla e imprevistos en dos vehículos militares fundamentales para la defensa nacional, los blindados M1117. Según el reporte, esto está generando un impacto significativo en la capacidad de respuesta de los militares.

“Eso en la práctica va a obligar al gobierno a tener que priorizar grupos armados a los cuales va a combatir y en qué territorio va a hacerlo, ya que no va a tener las capacidades para desarrollar múltiples guerras en distintos territorios subnacionales del país”, dijo Luis Fernando Trejos, profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales dela Universidad del Norte, a Noticias Caracol.

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En la artillería el déficit es del 96%, relacionado con el mantenimiento y sostenimiento de los cañones, es decir, los obuses de 105 milímetros y los obuses de 155 milímetros, con los que se protegen varios puntos del territorio nacional. Estas armas priorizadas para combatir grupos criminales están desgastadas y son obsoletas.

“Y ahora el gobierno entrante va a tener que no solo cerrar la brecha que se abrió durante la administración del presidente Petro, que no hizo las inversiones necesarias, sino actualizarle, hacer la renovación de los equipos, para que el Ejército pueda contar con los equipamientos necesarios para garantizar la seguridad a lo largo del territorio nacional”, aseguró Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad y profesor de Los Andes.

El panorama en capacidades de infantería tampoco es alentador. El déficit es del 85%, entre otras cosas por el desgaste de los gladiadores, vehículos blindados equipados con armas de última generación y los M113, vehículos blindados con tracción de oruga para la protección de las tropas en terrenos muy complejos.

¿Qué pasa con aeronaves y helicópteros del Ejercito?

A esto se suman problemas con los helicópteros y las aeronaves de la aviación del Ejército. Según el documento, muchos de estos aparatos, entre los que están los helicópteros M17 y los Black Hawk, cumplieron su vida útil.

El pasado 17 de julio, en la rendición de cuentas, el comandante del Ejército, el general Roger Gómez, aseguró que este Gobierno deja un compes para la compra de nuevos equipos.

“Se adquirirán un total de 16 sistemas de obuses de 105 milímetros para mejorar la artillería de campaña. Este es un proyecto que empezaremos a recibir estos sistemas de artillería en el año 2028. Igualmente, la adquisición de 70 vehículos blindados para transporte de personal”, indicó el comandante.

A pesar de esto, según el documento de empalme, el Ejército, fundamental para recuperar la seguridad nacional, requiere de inmediato una inversión cercana a los 25 billones de pesos, para que pueda cumplir con su misión de proteger a los colombianos.

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