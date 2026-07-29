La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que fue hallada muerta en Cali cuando tenía ocho meses de embarazo, sigue avanzando sin que las autoridades logren establecer qué ocurrió con la bebé que esperaba. Mientras continúa la búsqueda, la Policía confirmó que trabaja sobre dos hipótesis distintas relacionadas con el paradero de la recién nacida.

Sigue a PULZO en Discover

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Herbert Benavídez, explicó en declaraciones a Noticias Caracol que una de las líneas de investigación surgió a partir de información entregada por ciudadanos. Según indicó, algunos reportes señalan que la bebé habría fallecido, razón por la cual las autoridades desplegaron operativos de búsqueda en varios sectores para verificar esa posibilidad.

(Vea también: “Ha sido muy duro”: padres de María Camila Potosí dieron duro relato del escabroso crimen)

No obstante, el oficial aclaró que esa no es la única teoría que manejan los investigadores. Benavídez señaló que también existe la hipótesis de que la menor continúe con vida, ya que hasta el momento no hay ninguna evidencia que permita confirmar su fallecimiento. Por ello, equipos de Policía Judicial, inteligencia y del Gaula mantienen las labores para tratar de ubicarla.

Lee También

La misma información fue ratificada por el subintendente Andrés Ortiz, de la Policía Metropolitana de Cali, en diálogo con El Tiempo. El uniformado aseguró que ninguna de las dos hipótesis ha sido descartada y que las autoridades mantienen activa la búsqueda de la bebé, mientras continúan recolectando pruebas para esclarecer el crimen de María Camila Potosí.

Además, la Policía recordó que sigue vigente una recompensa de 200 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar a la bebé y capturar a los responsables del homicidio. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato que pueda contribuir al avance de una investigación que ha generado conmoción en todo el país.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)