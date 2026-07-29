Las recientes declaraciones de Angie Rodríguez sobre una presunta “red de mujeres” con influencia dentro de la Casa de Nariño siguen generando reacciones en el entorno político. Esta vez quien salió en defensa del presidente Gustavo Petro fue el embajador Alfredo Saade, uno de los dirigentes más cercanos al mandatario, quien calificó esos señalamientos como una estrategia para desprestigiar tanto al jefe de Estado como a las mujeres que hicieron parte de su Gobierno.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Escalan las denuncias sobre Gabriela Muñoz (la nueva Juliana Guerrero): lo que dicen de su poder es llamativo)

En una entrevista concedida a Caracol Radio, Saade cuestionó que estas versiones hayan salido a la luz cuando faltan pocos días para el fin de la administración Petro y aseguró que hacen parte de una campaña para afectar la imagen del presidente.

“¿Por qué salir en estos momentos a difamar del presidente Gustavo Petro? ¿Por qué salir en estos momentos cuando se acaba un gobierno? ¿Por qué tratar de dañar la moral que durante los últimos cuatro años se le ha intentado dañar al presidente Petro?”, manifestó.

Lee También

El dirigente fue aún más allá y criticó las versiones que han relacionado sentimentalmente al mandatario con mujeres que ocuparon cargos en el Gobierno. Según afirmó, ese tipo de rumores terminan desconociendo los méritos profesionales de las funcionarias.

“El presidente Petro yo no sé qué perfume se echará (…) porque quieren hacer ver que las mujeres no tienen mérito, sino que el único mérito que tienen las mujeres que rodean el Gobierno de Gustavo Petro es pasar por la cama de él. Eso es una difamación muy grande, eso es dañar la moral de las mujeres, dañar la moral de un gobierno”, sostuvo Saade.

Sus declaraciones llegan después de que Angie Rodríguez, exdirectora del Fondo Adaptación, asegurara que dentro de la Casa de Nariño existía una “red de mujeres” que ejercía presión para impulsar nombramientos y decisiones administrativas.

“Una red es una, como su nombre lo indica, una conexión, un vínculo entre muchas mujeres (…) ellas ejercían presión todo el tiempo. A mí, ¿sabes por qué fue mi salida? Por ellas. Porque yo me oponía“, afirmó Rodríguez.

La exfuncionaria agregó que ellas se encargaban de tramitar algunos nombramientos en diferentes ministerios y entidades.

Hasta el momento, Rodríguez no ha presentado públicamente pruebas que respalden la existencia de esa supuesta estructura, mientras que desde el entorno del mandatario varias voces han rechazado sus afirmaciones.

Las declaraciones también reavivaron un tema que ha acompañado a Gustavo Petro durante buena parte de su mandato: los constantes rumores sobre su vida sentimental. Desde que el presidente anunció su separación, han circulado versiones que lo vinculan con distintas mujeres, muchas de ellas sin confirmación.

Uno de los episodios que más comentarios generó ocurrió tras su aparición en Panamá acompañado de una mujer cuya identidad nunca fue confirmada oficialmente, aunque sí hubo rumores. Las imágenes dieron origen a múltiples especulaciones en redes sociales y medios de comunicación, pero nunca hubo una versión oficial que aclarara la naturaleza de esa compañía. En diferentes momentos, al presidente se le ha vinculado con mujeres mucho más jóvenes que él, como pasó con Juliana Guerrero y ahora, recientemente, con Gabriela Muñoz.

(Vea también: La mujer de Panamá apareció con Petro en la visita al papa León XIV; la captaron en foto)

Lo cierto es que las mujeres jóvenes, con poca experiencia y con muchos cuestionamientos sobre sus actuaciones, están dándole un cierre penoso al Gobierno.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.