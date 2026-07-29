Las repercusiones tras las explosivas declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, continúan dominando la agenda política y periodística. Un día después de que la funcionaria asegurara que dentro del Gobierno operaba “una red de mujeres que creía que mandaba”, los panelistas de Mañanas Blu centraron su debate en el caso de Juliana Guerrero y en las profundas implicaciones institucionales de un presunto intercambio de favores a cambio de poder e influencia.

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Durante la discusión, los participantes coincidieron de forma unánime en que los graves señalamientos ameritan una investigación exhaustiva de fondo, aunque también surgieron diferencias sustanciales sobre el alcance real de las acusaciones y el tipo de evidencias documentales necesarias para sustentarlas ante los entes de control.

Los integrantes del panel insistieron en que el eje central de la discusión no debía desviarse hacia la vida personal de Angie Rodríguez ni centrarse en los ataques personales vertidos en su contra, sino enfocarse estrictamente en las presuntas irregularidades expuestas.

La controversia gira alrededor de una acusación de enorme gravedad institucional: determinar si desde la propia Casa de Nariño se favoreció a personas cercanas al mandatario para otorgarles capacidad de intervención en decisiones de Estado. Bajo esa línea, se recordó que, según el testimonio de Rodríguez, Juliana Guerrero habría tenido un acceso privilegiado a distintas entidades públicas y una supuesta facultad para incidir en procesos administrativos, lo que, de comprobarse, configuraría un claro caso de tráfico de influencias.

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Uno de los momentos de mayor tensión dialéctica se produjo cuando el panel retomó la afirmación sobre la “red” de mujeres alrededor del presidente. Mientras algunos interpretaron que se trataba de un esquema donde funcionarias jóvenes obtenían posiciones de poder e influencia a cambio de favores, otros llamaron a mantener la prudencia.

Una de las voces advirtió sobre el peligro de convertir meras sospechas en hechos probados sin decisiones judiciales concluyentes, cuestionando además que se vincule automáticamente el ascenso profesional de las mujeres con favores personales, al considerar que esto puede alimentar prejuicios de género.

El nombre de Juliana Guerrero acaparó gran parte del tiempo de análisis. Varios panelistas recalcaron que su frecuente presencia en la Casa de Nariño y su injerencia en dependencias estatales deben ser investigadas a fondo mediante registros de ingreso, cámaras de seguridad y cruces de derechos de petición.

A este escenario se sumaron los antecedentes revelados previamente por medios como Cambio, que publicaron grabaciones en las que Guerrero y su hermana presuntamente impartían directrices sobre la contratación en el Ministerio de la Igualdad. Estos elementos llevaron a algunos analistas a calificar la situación como un posible “carrusel de la contratación” dentro del Ejecutivo, a la espera de que la justicia determine las responsabilidades penales del caso.

El debate cerró con un llamado generalizado a respaldar los testimonios con evidencia material contundente, recordando que las investigaciones deberán esclarecer si realmente existieron órdenes impartidas en nombre del presidente y si los funcionarios cedieron ante presiones indebidas.

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