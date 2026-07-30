El presidente electo, Abelardo de la Espriella, aseguró que durante su mandato priorizará el contacto directo con las regiones y limitará al máximo sus desplazamientos al exterior.

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Durante una intervención, compartida en X por la revista Semana, explicó que busca imprimir un estilo de gobierno con mayor presencia en los territorios, mientras delega la representación internacional en otros integrantes de su gabinete.

La declaración surgió al referirse a la distribución de funciones que tendrá su equipo una vez asuma la presidencia. Según explicó, mientras él concentra su agenda en asuntos internos, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, el futuro canciller y el ministro de Comercio asumirán buena parte de las actividades diplomáticas y de representación del país.

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Como ejemplo de ese esquema de trabajo, De la Espriella mencionó que Restrepo encabezó la delegación colombiana que asistió a la posesión de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

“Mientras yo estoy aquí, una delegación encabezada por el señor vicepresidente, el señor canciller y el ministro de Comercio está en la posesión de la señora presidenta del Perú, mi querida amiga Keiko Fujimori”, indicó el mandatario electo.

Según indicó, esa participación permitió sostener reuniones con representantes de varios países para fortalecer las relaciones bilaterales, promover oportunidades de inversión y avanzar en temas de integración regional.

“Yo les dije a ellos: ‘Ustedes atienden lo internacional, yo me quedo en las regiones’; por eso mi compromiso es total: no voy a salir en cuatro años para despachar desde aquí, desde cada uno de los 47 municipios de este departamento; grande de la Patria”, agregó.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó que no saldrá del país en cuatro años, sino que lo harán miembros de su gabinete. Él se enfocará en las regiones. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/BkiBm9sE2C — Revista Semana (@RevistaSemana) July 30, 2026

Abelardo de la Espriella anunció el cierre de algunas embajadas y consulados

La decisión de reducir sus desplazamientos al exterior coincide con otra de las medidas que el presidente electo anunció para reorganizar la política exterior. De la Espriella ratificó que su Gobierno avanzará en el cierre de 14 embajadas y 15 consulados, una iniciativa que, según ha explicado, busca disminuir el gasto público y reorganizar la presencia diplomática de Colombia en el exterior.

Entre los cambios anunciados también figura el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, mientras que en otros casos la atención consular se prestaría mediante representaciones concurrentes desde países vecinos. Asimismo, el mandatario electo manifestó su intención de reabrir la embajada colombiana en Israel y revisar la distribución de las misiones diplomáticas.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.