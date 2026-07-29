La organización de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto en Cali continúa definiendo sus aspectos logísticos. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó que, luego de que la corporación aprobara el traslado de la sesión del Congreso a la capital del Valle del Cauca, ahora corresponde a la Cancillería y al gobierno electo coordinar los detalles del evento.

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(Vea también: Cámara de Representantes aprueba traslado de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella a Cali)

El congresista explicó que uno de los temas que sigue en revisión es el presupuesto que demandará el desplazamiento de senadores y representantes. No obstante, aclaró que el Congreso ya definió el alcance de los recursos que destinará para la jornada.

Según precisó Henríquez, la corporación únicamente cubrirá los tiquetes aéreos de los congresistas que deban trasladarse a Cali para asistir a la ceremonia de investidura. En contraste, los gastos relacionados con hospedaje, alimentación, transporte interno u otros costos adicionales no serán asumidos por el Legislativo.

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El presidente del Senado reiteró que el presupuesto definitivo aún se encuentra en evaluación, por lo que las cifras finales dependerán de las necesidades logísticas que se establezcan.

El congresista Honorio Henríquez, presidente del Senado, aseguró que tras avalar el traslado a Cali, sigue que la Cancillería y el gobierno electo defina los detalles logísticos para la posesión este 7 de agosto. Henríquez señaló que si bien el presupuesto está en revisión,… pic.twitter.com/CNs4wbHwI4 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 30, 2026

Así fue la votación con la que el Senado avaló la sesión del Congreso en Cali

La plenaria del Senado aprobó con 58 votos a favor y 30 en contra la proposición para trasladar la sesión solemne del Congreso a Cali, donde se llevará a cabo la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

Durante el debate, congresistas de oposición cuestionaron el costo que implicará el cambio de sede, mientras que sectores afines al presidente electo defendieron la decisión como un acto de descentralización y un mensaje hacia las regiones.

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