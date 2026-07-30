Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer el homicidio de un joven cuyos restos fueron encontrados dentro de cuatro bolsas en una zona rural del municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico.

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Según informó Noticias RCN, el hallazgo se produjo a un costado de la vía que conduce al corregimiento de Sabanilla, luego de que habitantes del sector alertaran sobre fuertes olores provenientes de varios sacos ubicados entre la maleza.

Luego de recibir el aviso, unidades de la Policía y funcionarios del CTI de la Fiscalía se desplazaron hasta el lugar para acordonar la zona y adelantar la inspección judicial. Durante las diligencias, los investigadores iniciaron las labores de identificación de la víctima y la recolección de elementos que permitan establecer quiénes estuvieron detrás del crimen y cuál habría sido el móvil.

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Investigadores buscan establecer qué ocurrió entre la fecha en que se perdió el rastro del joven y el momento en que fue encontrado. Como parte de las pesquisas, se revisan testimonios de habitantes del sector y otros elementos de prueba que permitan reconstruir sus últimos movimientos.

Falta de cámaras dificulta el avance de la investigación

Uno de los principales obstáculos para el esclarecimiento del caso es que el sitio donde fueron encontrados los restos no cuenta con cámaras de seguridad. Habitantes de la zona indicaron a los investigadores que los sacos habrían permanecido varios días entre la vegetación antes de que fueran reportados a las autoridades.

Además, las autoridades revisan un antecedente familiar que podría resultar relevante para la investigación. El hermano de la víctima falleció en circunstancias que también son materia de análisis, según recogió Infobae.

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