Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad Chapinero ha abierto las puertas a un taller gratuito de Lengua de Señas Colombiana, una propuesta pensada para toda la ciudadanía en la capital. Según información publicada en el portal “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, esta actividad, que se llevará a cabo entre el 3 y el 16 de agosto de 2026, busca acercar a las personas a nuevas formas de comunicación, centradas en el lenguaje de las manos, la expresión corporal y la interacción social. La entrada es libre, permitiendo el acceso hasta completar el aforo, por lo que se recomienda llegar con suficiente anticipación.

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De acuerdo con la convocatoria del Centro Felicidad Chapinero, el taller está dirigido a todas las edades: niñas, niños, jóvenes, adultos y especialmente personas con discapacidad. El acceso no exige conocimientos previos, lo que garantiza la inclusión de cualquier interesado en aprender los fundamentos básicos de la Lengua de Señas Colombiana. Esta oportunidad no solo está diseñada para enseñar un nuevo sistema de comunicación, sino también para crear un ambiente participativo e incluyente en el que todas las voces —y manos— puedan ser escuchadas.

La metodología elegida para este taller se apoya en dinámicas lúdicas, actividades prácticas y ejercicios de movimiento. El objetivo es brindar una experiencia de aprendizaje vivencial, donde las habilidades básicas de comunicación en Lengua de Señas Colombiana se desarrollen de manera natural y entretenida. En palabras recogidas por el portal oficial de cultura, recreación y deporte de Bogotá, quienes asisten a estas sesiones experimentan una participación activa, fortaleciendo así la confianza necesaria para interactuar con personas sordas en situaciones cotidianas.

Más allá del aprendizaje técnico, el taller busca sensibilizar sobre la relevancia de la inclusión y el reconocimiento de la diversidad. El Centro Felicidad Chapinero promueve, con este espacio, la empatía, el respeto y la apertura a la diversidad lingüística y cultural presente en la comunidad sorda. De esta manera, la actividad pretende aportar a la construcción de ambientes urbanos más accesibles, justos y humanos, donde la comunicación cumpla un papel integrador y fundamental para la participación de todas las personas.

La cita será en el Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69, entre las 2:00 y las 4:00 de la tarde. La entrada continuará siendo gratuita hasta completar el cupo permitido por el espacio, por lo que las personas interesadas deberán programarse y anticipar su llegada.

¿Cuándo y dónde se realiza el taller de Lengua de Señas Colombiana en Chapinero?

El taller gratuito de Lengua de Señas Colombiana se llevará a cabo del 3 al 16 de agosto de 2026 en el Centro Felicidad Chapinero, ubicado en la calle 82 #10-69. Los encuentros serán de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., con entrada libre hasta que se complete el aforo disponible.

¿Qué es la Lengua de Señas Colombiana y para quién está dirigido el taller en Bogotá?

La Lengua de Señas Colombiana es un sistema de comunicación visual y gestual utilizado principalmente por personas sordas en Colombia. El taller ofrecido por el Centro Felicidad Chapinero está abierto a niñas, niños, jóvenes, personas adultas y personas con discapacidad, sin requerir experiencia previa en este lenguaje.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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