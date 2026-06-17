Por: El Espectador

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En la tarde de este lunes 15 de junio, la Primera División del Ejército Nacional confirmó la muerte accidental de un uniformado que se desempeñaba como radiooperador de las tropas del Batallón de Alta Montaña Número seis Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón. Los hechos ocurrieron cuando se desplazaban hacia el sector de Linderos, en jurisdicción del distrito de Santa Marta (Magdalena).

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Se trata del soldado profesional Luis Miguel González Salgado. Los uniformados se dirigían a atender e inspeccionar los hechos relacionados con la incineración de un vehículo tipo camión. El Ejército señaló que el incidente se registró cuando el militar realizaba labores de enlace de comunicaciones de la patrulla.

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“De manera accidental, la antena del equipo de radio entró en contacto con una línea de alta tensión, ocasionándole una fuerte descarga eléctrica”, explicó el Ejército a través de la red social X. Tras el hecho, el soldado fue trasladado al centro médico del corregimiento de Buritaca (Magdalena).

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#ComunicaciónOficial | El Comando de la #SegundaBrigada, unidad militar orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, se permite informar a la opinión pública que: 1. Hoy, 15 de junio de 2026, tropas del Batallón de Montaña N.° 6 Mayor Robinson Daniel Ruiz Garzón se… pic.twitter.com/Cf973Zn0Zk — Primera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div1) June 15, 2026

Sin embargo, según la institución, el personal médico de turno valoró al militar dentro del vehículo institucional y confirmó que ya no presentaba signos vitales. Aunque se dispuso el traslado del cuerpo a la ciudad de Santa Marta, “el desplazamiento se vio afectado por un bloqueo registrado sobre el puente de Mendihuaca, situación que impidió temporalmente continuar con el recorrido”, señaló la entidad.

El Ejército mencionó que, actualmente el cuerpo de González Salgado permanece en las instalaciones de la Estación de Policía, “a la espera de la normalización del tránsito en la vía y de la realización de los actos urgentes correspondientes, para posteriormente ser entregado a sus familiares con los honores militares establecidos”.

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