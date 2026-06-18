Un nuevo hecho de violencia se registró en la noche de este miércoles 18 de junio, en Bogotá, luego de que un hombre fuera asesinado en un ataque sicarial en el barrio Plazuelas del Virrey, en la localidad de Engativá.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió hacia las 8:00 p. m., cuando la víctima se encontraba dentro de un vehículo estacionado en el sector. En ese momento, fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.

Según el reporte inicial, los agresores se acercaron al automotor y le dispararon en repetidas ocasiones, provocando su muerte en el lugar. Tras el ataque, los responsables huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

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La situación generó alarma entre los residentes del sector, quienes alertaron a las autoridades. Unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá llegaron al punto para acordonar la zona y adelantar las primeras labores de inspección.

De igual forma, equipos de investigación iniciaron la recolección de testimonios y el análisis del material en el área con el fin de establecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las indagaciones y no se ha confirmado la identidad de la víctima ni el posible móvil del ataque.