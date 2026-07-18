La muerte de Juan Sebastián Romero Macías, un diseñador gráfico de 38 años, mantiene en incertidumbre a su familia y es objeto de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. El hombre fue atacado con arma de fuego el pasado 26 de junio mientras se encontraba en su lugar de trabajo, ubicado en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

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El caso, revelado por Citytv, ha causado conmoción entre familiares y amigos de la víctima, quien era oriundo del Tolima y, además de dedicarse al diseño gráfico, era reconocido por su afición al skate.

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De acuerdo con la información conocida hasta el momento, Romero Macías recibió un disparo durante su jornada laboral. Tras resultar herido, el presunto responsable lo trasladó hasta un centro asistencial, donde finalmente fue abandonado antes de huir del lugar.

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La madre de la víctima recordó en diálogo con Citytv el momento en que recibió la noticia de la muerte de su hijo.

“Estaba en horas laborales cuando me llamaron que no, que Juanito estaba muerto y que estaba ya en ese sitio donde el mismo que le disparó lo llevó, pero me lo dejó botado”, expresó.

Posteriormente, la familia conoció que el hombre señalado de haber accionado el arma se presentó voluntariamente ante la Fiscalía y habría entregado un video relacionado con los hechos. Sin embargo, los familiares aseguran que hasta ahora no han recibido ninguna explicación sobre lo ocurrido.

“Me enteré que él se había presentado a la Fiscalía y había llevado supuestamente un video, pero no ha sido capaz de llamarme como para darme una explicación”, afirmó la madre del diseñador.

En declaraciones entregadas a Alerta Bogotá, Diego Andrés Romero, hermano de la víctima, aseguró que Juan Sebastián atravesaba por diferencias laborales con quien sería su jefe y presunto responsable del crimen.

Según relató, en los últimos meses existían desacuerdos relacionados con el salario y con la autoría de los diseños que realizaba.

“En los últimos meses se venían presentando desacuerdos frente a temas salariales. Mi hermano ya estaba buscando trabajo porque realmente llevaba mucho tiempo en esta empresa sin ningún avance”, señaló.

El familiar agregó que también existían discusiones sobre la propiedad intelectual de los trabajos desarrollados por Romero Macías.

El hermano del diseñador aseguró que uno de los videos aportados por la defensa del investigado mostraría que el hombre manipuló un arma durante varios minutos antes del disparo. Según su versión, las imágenes evidenciarían que el presunto agresor cargó y descargó el arma mientras permanecía cerca de Juan Sebastián, quien se encontraba trabajando frente a su computador.

“Hay un video que proporciona el abogado del asesino donde efectivamente se evidencia que él manipula un arma entre 10 y 15 minutos. (…) Después de estos 10 o 15 minutos, le pega el arma al pecho y la detona”, manifestó Diego Andrés Romero.

Estas afirmaciones corresponden al testimonio entregado por el familiar y hacen parte de los elementos que deberán ser verificados por las autoridades durante el proceso judicial.

Otro aspecto que genera preocupación entre los allegados de la víctima tiene que ver con el estado del sitio donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con el hermano del diseñador, cuando la familia regresó al inmueble para recoger sus pertenencias, el lugar ya había sido aseado.

“El CTI fue e hizo su trabajo el mismo día, pero ya al otro día ellos estaban normal. Nosotros fuimos a recoger las pertenencias de mi hermano y ya habían limpiado todo con clorox. Ya todo olía a limpio en el lugar de los hechos”, afirmó.

El cuerpo de Juan Sebastián Romero Macías fue entregado por el Instituto Nacional de Medicina Legal el 30 de junio y posteriormente recibió sepultura. No obstante, sus familiares aseguran que todavía desconocen qué motivó el crimen y consideran que las investigaciones no han avanzado con la rapidez que esperaban.

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La madre del diseñador lo recordó como una persona solidaria y trabajadora, y pidió que el caso sea esclarecido.

“No he logrado enterarme por qué me lo asesinaron. El que me lo asesinó no debió haber hecho eso porque él sabe que mi hijo era un hombre noble y le colaboró muchísimo. Juan no merecía morir de esa forma”, concluyó.

La Fiscalía General de la Nación mantiene abierta la investigación por el delito de homicidio para establecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar las responsabilidades correspondientes.

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