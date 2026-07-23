La muerte de Sara Milena Echeverría Alcendra, de 31 años, durante un procedimiento estético en una clínica del norte de Barranquilla volvió a encender las alarmas sobre este tipo de intervenciones. Mientras las autoridades intentan establecer qué ocurrió en el quirófano, los familiares de la mujer aseguran que existen varios detalles que les generan dudas y que, según dicen, no cuadran con la información que recibieron tras la cirugía.

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El caso ocurrió este miércoles en un centro médico ubicado sobre la calle 81, entre las carreras 46 y 47, donde Sara Milena se sometía a una lipoescultura. De acuerdo con los primeros reportes de quienes hacían la intervención, la paciente habría sufrido un paro cardiorrespiratorio durante el procedimiento, aunque la causa exacta de su muerte solo podrá ser determinada por Medicina Legal.

Sin embargo, las declaraciones de su padre, Roiser Echeverría, dejaron al descubierto varias inconsistencias que ahora hacen parte de la investigación.

Según relató, su hija cumplió durante varios meses con todas las exigencias médicas para poder operarse. Incluso, explicó que perdió cerca de 31 kilogramos, al pasar de 100 a 69, siguiendo las recomendaciones del equipo médico.

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“Ella hizo todo el procedimiento como era, entregó sus exámenes mucho antes y salió todo bien”, aseguró el hombre, quien recordó que la mañana de la cirugía habló con su hija antes de que ingresara a la clínica y que ella le manifestó sentirse tranquila.

Su esposo, Carlos Andrés Hernández Fuentes, también le informó que Sara Milena había entrado al quirófano hacia las diez de la mañana sin presentar ningún inconveniente. No obstante, pocas horas después recibió una llamada en la que le comunicaron que la mujer se había complicado.

De hecho, él contó que pagó más de 60 millones de pesos por la cirugía, pero hubo algo curioso. El 21 de julio, el pasado martes, volvió a la clínica con su esposa y el cirujano tras observar los exámenes detectaron que tenía una hernia en el abdomen. “Me cobró dos millones más por quitarle la hernia”, expresó Carlos. Es decir, en el procedimiento estético, también iban a extirpar una hernia.

Además de ese dinero, cuenta el esposo de la víctima, pagó “dos millones 500 mil pesos más para la bomba de dolor y 800 mil pesos de un seguro que si ella se complicaba en la clínica, él [el cirujano] la llevaba a otra clínica para que le prestaran la UCI y los primeros auxilios, algo que nunca hicieron”.

Lo que más inquieta a la familia es la explicación que recibieron posteriormente. Según Roiser Echeverría, inicialmente les dijeron que el procedimiento aún no había comenzado cuando se presentó la emergencia médica. Sin embargo, esa versión cambió cuando pudieron ver el cuerpo.

“Nos habían dicho que no habían comenzado el procedimiento, pero quedamos con la duda y cuando le quitamos la sábana vimos que sí tenía unos procedimientos”, afirmó el padre, quien sostiene que su hija ya presentaba intervenciones en los senos y el abdomen.

Esa diferencia entre la información entregada inicialmente y lo que observaron posteriormente es uno de los aspectos que esperan que la Fiscalía esclarezca durante la investigación.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) asumió las diligencias judiciales e inspeccionó el cuerpo, mientras Medicina Legal realizará los exámenes forenses para establecer con precisión qué causó el fallecimiento.

Hasta el momento, ni el cirujano que practicaba la intervención ni el centro médico se han pronunciado públicamente sobre lo sucedido.

La tragedia también dejó un profundo dolor en su familia. Sara Milena, quien residía en el barrio El Manantial de Soledad, era madre de dos niños, una adolescente de 12 años y un menor de 7.

Su hermano, Luis Echeverría, publicó un emotivo mensaje en redes sociales tras conocer la noticia.

“Hoy con lágrimas en los ojos me tocó abrazar a mi hermana sin vida sobre una camilla. Me arrepiento de no haberte dicho en vida lo mucho que te amaba”, escribió.

La muerte de Sara Milena se suma a otros casos registrados en Barranquilla durante los últimos años relacionados con procedimientos estéticos. Varias de esas investigaciones continúan abiertas y solo una ha terminado con una condena judicial, mientras las autoridades siguen enfrentando el desafío de esclarecer las responsabilidades en este tipo de hechos.

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