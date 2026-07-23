En Caracol Radio dieron a conocer el video del inicio del trasteo en la Casa de Nariño. Aunque faltan 15 días para que el presidente Gustavo Petro le ceda el poder a Abelardo de la Espriella, en Palacio ya hay movimientos que indican el fin de este cuatrenio.

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(Vea también: Por qué la Casa de Nariño, donde vive el presidente, se llama así y quién la diseñó)

En las imágenes publicadas por la emisora aseguran que se trata de las pertenencias del consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, uno de los funcionarios más criticados por la falta de resultados en los procesos de paz.

La imagen que más llamó la atención es cuando se están llevando el óleo sobre vidrio que se conoce como ‘Se pacta y se cumple’, en el que aparece Carlos Pizarro.

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También se ve a varios funcionarios con la foto oficial del presidente Gustavo Petro, que fue la primera imagen que publicaron en los pasillos de la Casa de Nariño. Entre ellos está Jaime Dussán, quien fue el presidente de Colpensiones en los últimos años.

Estas son las imágenes publicadas por Caracol Radio:

#POLITICA | Empezó el trasteo en la Casa de Nariño para la llegada del nuevo gobierno electo de Abelardo de la Espriella. El consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, desocupó su oficina y empezó a sacar sus pertenencias, incluyendo el óleo sobre vidrio ‘Se pacta y se cumple’.… pic.twitter.com/8nI5OxfOTm — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 23, 2026

Por el momento, no hay información de cuándo sacarán las pertenencias los otros funcionarios que habitaban Palacio, pero hay algunos que se están adelantando.

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