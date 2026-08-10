Por: Portal Bogotá

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La entrega de subsidios y ayudas económicas en el marco del programa "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" continúa avanzando para beneficiar a las poblaciones más vulnerables de la capital. De acuerdo con la información aportada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), ya está en marcha el proceso de pagos correspondientes al mes de julio de 2026 para aquellos beneficiarios del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Este apoyo busca fortalecer la seguridad económica de segmentos que viven en condiciones de pobreza y exclusión social.

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Según lo anunciado por la SDIS, la dispersión de los recursos varía en cada localidad y obedece al proceso habitual de transferencias escalonadas. Los componentes del programa, enfocados en Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación, Jóvenes, Personas Mayores, así como ayudas dirigidas a quienes residen en pagadiarios, se liquidan en diferentes fases. En el caso particular del componente de Personas con Discapacidad, los pagos se realizan conforme a un cronograma específico previamente definido.

Hasta la fecha, el avance en la entrega de los pagos cubre localidades como Bosa, Engativá, San Cristóbal, Usaquén, Barrios Unidos, Fontibón, Puente Aranda, Usme, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Kennedy, Teusaquillo, Santa Fe, Tunjuelito, La Candelaria y Sumapaz. Sin embargo, para las localidades de Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Suba y Los Mártires, persisten algunos procesos pendientes que los Fondos de Desarrollo Local (FDL) deben completar antes de poder distribuir los apoyos económicos.

En cuanto a los canales dispuestos para los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado, la SDIS enfatiza que los beneficiarios serán notificados mediante mensaje de texto tan pronto como se realice la transferencia. Los recursos se entregan a través de aplicaciones y entidades como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social. Para quienes reciben el subsidio por la modalidad de giro, este se puede reclamar en cualquiera de los puntos Efecty dispuestos en Bogotá.

La SDIS aclara que cualquier modificación, novedad o información adicional relacionada con el Ingreso Mínimo Garantizado se dará a conocer mediante la página web de la entidad (www.integracionsocial.gov.co) y sus canales oficiales en redes sociales. De esta manera, se garantiza que la ciudadanía esté al tanto del estado y procedimiento de estos apoyos económicos.

¿Cómo se entregan los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá?

Los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado se otorgan de manera escalonada y los beneficiarios reciben notificación a través de un mensaje de texto. Los canales habilitados para estas transferencias son diferentes plataformas financieras y bancos, como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social. También existe la opción de recibir el dinero por giro, que puede ser cobrado en puntos Efecty.

¿En cuáles localidades avanzan los pagos de los subsidios y cuáles presentan retrasos?

Actualmente, los pagos ya iniciaron en localidades como Bosa, Engativá, San Cristóbal, Usaquén, Barrios Unidos, Fontibón, Puente Aranda, Usme, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Kennedy, Teusaquillo, Santa Fe, Tunjuelito, La Candelaria y Sumapaz. Mientras tanto, en Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Suba y Los Mártires, los pagos están pendientes de completar procesos necesarios antes de avanzar con la entrega de los apoyos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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