Por: Portal Bogotá

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El martes 11 de agosto de 2026, la medida de pico y placa en Bogotá se aplica de acuerdo con el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), entidad responsable de regular la circulación de vehículos en la ciudad. Según la información oficial recogida por la SDM, para esta jornada pueden circular los automóviles particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, los taxis autorizados para movilizarse son aquellos cuyas placas finalizan en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0. Estos lineamientos buscan organizar el tránsito y contribuir con la movilidad en las principales vías de la capital colombiana.

En cuanto a los horarios, la restricción para vehículos particulares comienza a las 6:00 de la mañana y se extiende hasta las 9:00 de la noche, mientras que, para taxis, el periodo habilitado va de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. La SDM insiste en que los ciudadanos deben estar atentos a los canales oficiales antes de conducir para no incurrir en posibles sanciones por incumplimiento de la medida.

La entidad también recuerda la existencia del Pico y Placa Solidario, una alternativa que permite a los usuarios eximirse de la restricción tras registrarse y realizar un pago. Esta modalidad se gestiona únicamente a través de la página web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, donde los interesados pueden diligenciar sus datos y acceder a la exención. De acuerdo con la SDM, el pago solo debe hacerse a través del botón de Pagos Seguros en Línea (PSE) disponible en el sitio web oficial, excluyendo cualquier procedimiento externo o plataformas no autorizadas.

La entidad advierte a los ciudadanos sobre la proliferación de sitios fraudulentos que prometen gestionar el Pico y Placa Solidario en nombre de la SDM. El único canal válido para trámites relacionados es www.movilidadbogota.gov.co. No existen intermediarios ni otras páginas autorizadas, y así lo insiste la Secretaría en sus comunicaciones oficiales. Cualquier proceso que se realice por fuera de los canales oficiales podría implicar riesgos para los usuarios y la pérdida de sus recursos.

¿Cuáles son los horarios y placas autorizados en el pico y placa del martes 11 de agosto de 2026 en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, los vehículos particulares con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular este martes 11 de agosto de 2026, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Para los taxis, la restricción permite la circulación de aquellos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0, entre 5:30 a. m. y 9:00 p. m.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario y cómo se gestionan las exenciones en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad que permite a los conductores pagar para quedar exentos temporalmente de la restricción. Esta gestión se realiza exclusivamente en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y el pago autorizado es mediante el botón de Pagos Seguros en Línea (PSE). No existen intermediarios ni otros canales legales para este trámite.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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