Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa enfrentando el desafío del hurto, especialmente bajo la modalidad conocida como ‘rompevidrios’, en la que los delincuentes aprovechan los descuidos para sustraer pertenencias de vehículos estacionados en la vía pública. Un reciente caso en la localidad de Chapinero ejemplifica la reacción coordinada entre ciudadanía y autoridades: la intervención conjunta permitió capturar en flagrancia a dos individuos, de 27 y 31 años, que se dedicaban a este tipo de delito. Según información de la Policía de Bogotá, los hechos ocurrieron en la calle 73 con carrera novena, donde los sujetos rompieron una ventana de una camioneta estacionada y robaron un bolso con elementos de valor.

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La reacción fue inmediata. La víctima, tras percatarse del robo, intervino para intentar evitar el escape de los presuntos ladrones y, gracias a su llamado de auxilio, varios ciudadanos del sector también participaron, lo que propició el despliegue de un plan candado por parte de la Policía de Bogotá. Esta estrategia permitió interceptar y capturar a los sospechosos en el sector. Durante la inspección, se logró recuperar los objetos sustraídos, los cuales estaban avaluados en aproximadamente 15 millones de pesos, de acuerdo con la misma fuente.

Uno de los detenidos ya tenía antecedentes por el mismo tipo de hurto. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad encargada de coordinar la investigación y judicialización de delitos en Colombia. Posteriormente, un juez dictó medida de aseguramiento por hurto calificado y agravado, lo que implica que mientras son investigados formalmente permanecen privados de la libertad debido a la gravedad de los hechos.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia divulgó el caso mediante la red social X (antes Twitter), mostrando la importancia de las denuncias oportunas y la colaboración ciudadana en la reducción de los delitos que afectan la tranquilidad de los bogotanos. Según la misma publicación, las autoridades reiteran la importancia de reportar cualquier hecho contrario a la convivencia o criminal en Bogotá, recomendando hacerlo a través de la Línea de Emergencias 123, que permite activar los protocolos necesarios y contribuir a mejorar la seguridad en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la modalidad ‘rompevidrios’ en Bogotá?

La modalidad ‘rompevidrios’ consiste en que los delincuentes se aproximan a vehículos estacionados en vía pública, rompen las ventanas y sustraen objetos de valor que se encuentran a la vista. Según la Policía de Bogotá, este tipo de hurto se realiza rápidamente y suele aprovechar el descuido de los propietarios, lo que exige una reacción inmediata tanto de las víctimas como de la comunidad para poder capturar a los responsables.

¿Qué se debe hacer al ser víctima de un hurto bajo la modalidad ‘rompevidrios’?

Ante un hurto de este tipo, la recomendación oficial es llamar de inmediato a la Línea de Emergencias 123, ya que una denuncia oportuna permite a las autoridades activar planes de reacción como el plan candado. Además, participar y alertar a otros ciudadanos puede ser clave para recuperar bienes robados y facilitar la captura de los delincuentes, tal como ocurrió en el reciente caso en la localidad de Chapinero.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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