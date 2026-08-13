Por: Noticiero 90 minutos

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El distrito de Buenaventura sigue viviendo momentos difíciles tras el sismo que azotó la región el pasado 10 de agosto en Colombia. De acuerdo con la información entregada por las autoridades locales, el saldo del evento natural es devastador: 11 personas han perdido la vida y 310 resultaron heridas, lo que ha desatado una emergencia sin precedentes en el puerto sobre el Pacífico colombiano.

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La emergencia no solo afectó la infraestructura física, sino que dejó a cientos de familias en la calle. Según el balance preliminar de las autoridades, 540 hogares presentan pérdida total, por lo que muchas familias han tenido que buscar refugio fuera de sus viviendas. Para darles una solución inmediata, se han dispuesto 62 albergues temporales, en los que actualmente se alojan los damnificados mientras se llevan a cabo evaluaciones para determinar el estado estructural de otros inmuebles y se buscan alternativas definitivas para los afectados.

La distribución de ayudas humanitarias es una prioridad en cada punto impactado por el sismo. De acuerdo con los reportes oficiales, los afectados han recibido colchonetas, almohadas, provisiones médicas y suministros de hidratación, materias esenciales para garantizar condiciones mínimas de bienestar durante la emergencia. La entrega de estos recursos responde a una identificación detallada de las necesidades en los distintos sectores del distrito.

En medio de esta difícil situación, la solidaridad regional ha sido fundamental. Según lo informado por la Alcaldía de Buenaventura, desde la ciudad de Cali se envió un refuerzo significativo: ocho ambulancias y un equipo de rescatistas que se sumaron de inmediato a las labores de atención, búsqueda y rescate en las zonas más golpeadas. La administración distrital expresó públicamente su agradecimiento con un mensaje emotivo: “A cada rescatista, profesional y persona que dejó su hogar para venir a tendernos una mano: Buenaventura se los agradece con todo el corazón”.

Las acciones coordinadas entre los municipios, el liderazgo de los organismos de socorro y la participación constante de voluntarios, demuestran el esfuerzo colectivo ante una tragedia de esta magnitud. El proceso de reconstrucción y retorno a la normalidad será un reto a largo plazo, pero el apoyo interinstitucional y ciudadano ha permitido afrontar las primeras horas de la emergencia con determinación y esperanza, de acuerdo con los reportes y agradecimientos oficiales difundidos por la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles han sido las ayudas humanitarias entregadas tras el sismo en Buenaventura?

De acuerdo con la información oficial, las autoridades han distribuido colchonetas, almohadas, insumos médicos y suministros de hidratación en los diferentes puntos afectados. Estas ayudas buscan satisfacer las necesidades básicas de las personas mientras permanecen en los 62 albergues temporales habilitados.

¿Qué papel desempeñó Cali en la atención a damnificados por el sismo en Buenaventura?

Según la Alcaldía de Buenaventura, Cali aportó ocho ambulancias y un grupo de rescatistas que se integró a las labores de atención en la zona. Este apoyo ha sido clave en el traslado de heridos, la búsqueda de sobrevivientes y la colaboración general en la gestión de la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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