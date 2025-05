Mientras que la limitación visual tiene consecuencias para los conductores, la imposibilidad de procrear abrió puertas a una alternativa para ser dueño de tierras en un sitio de Colombia.

¿Qué pasó en Puerto Escondido, Córdoba?

Puerto Escondido es un pueblo de Córdoba en el que no tener hijos en Colombia servía para que a esas personas recibieran propiedades debido a un programa social.

Allí, se implementó un plan en el que se ofrecían 3,5 hectáreas de tierra a hombres campesinos que aceptaran someterse a una vasectomía, y a sus esposas, la ligadura de trompas. Esta iniciativa fue liderada por el cineasta colombo-suizo Erwin Göggel a través de la Fundación Tierra y Casa, y se desarrolló entre 2009 y 2013 en las veredas de Puerto Escondido y Moñitos.

La motivación detrás de esta estrategia fue la percepción de que el crecimiento poblacional descontrolado en zonas rurales empobrecidas contribuía a la pobreza y al abandono infantil.

Göggel consideraba que, al limitar el número de hijos, las familias podrían mejorar sus condiciones de vida y evitar la sobrecarga económica. En sus propias palabras, “tener más hijos de los que se puede mantener es una irresponsabilidad con el planeta”.

Requisitos del programa

Hombres : debían someterse a una vasectomía.

: Mujeres : debían someterse a la ligadura de trompas.

: Condiciones adicionales: los beneficiarios debían haber nacido en la región y comprometerse a no vender ni arrendar las tierras.

Entre 2009 y 2013, se hicieron 2.321 intervenciones anticonceptivas en la región.

El programa benefició a 106 familias con tierras en comodato, además de asistencia económica. Sin embargo, surgieron críticas por la naturaleza del acuerdo y las implicaciones éticas de condicionar la propiedad de la tierra a decisiones reproductivas. Además, se reportaron problemas con la calidad de los terrenos iniciales, lo que llevó a la adquisición de nuevas tierras para reubicar a las familias.

¿Qué hay para hacer en Puerto Escondido, Córdoba?

Puerto Escondido es un destino costero que ofrece una combinación de belleza natural, cultura afrocolombiana y actividades al aire libre.

Playa del Hoyito : una de las principales playas de Puerto Escondido, conocida por su arena blanca y aguas tranquilas. Es ideal para relajarse y disfrutar del sol.

: Deportes acuáticos : practicar actividades como snorkel, buceo y kayak, explorando los arrecifes de coral y la rica vida marina que esta zona tiene para ofrecer.

: Paseos en bote : recorridos por los alrededores de Puerto Escondido, visitando manglares, lagunas y observando la vida marina.

: Sendero ecológico La Nevera : ubicado en la vereda del Prieto, este sendero ofrece una caminata por la selva tropical, permitiendo disfrutar de la flora y fauna local.

: Cerro de Tortugón : u n cerro desde el cual se puede apreciar una vista panorámica del municipio y sus alrededores.

: u Isla Tortuguilla : situada a unos 9 kilómetros de la costa, esta pequeña isla es un refugio para diversas especies marinas y es ideal para actividades como el snorkel y la observación de la naturaleza.

: Festival del Bullerengue : celebrado anualmente en junio, este festival es una de las principales expresiones culturales de Puerto Escondido. Durante el evento, las calles se llenan de música, danza y color, destacando el bullerengue, una danza afrocolombiana tradicional.

: Muelle Turístico : con una plataforma de 170 metros de largo y una pasarela tipo ‘T’ al final, este muelle ofrece una vista impresionante del mar y es un excelente lugar para disfrutar de atardeceres.

: Estatua ecuestre de Bolívar: conocida como ‘La Bolivita’, esta escultura es la más pequeña del mundo y se encuentra en el parque principal del municipio.

Lee También

¿A qué aeropuerto se llega para ir a Puerto Escondido?

Para llegar a Puerto Escondido, municipio ubicado en el departamento de Córdoba, el aeropuerto más cercano es el aeropuerto Los Garzones, situado a aproximadamente 10 km al norte del centro de Montería, la capital del departamento.

¿Cómo llegar desde el aeropuerto de Montería a Puerto Escondido?

Desde el Aeropuerto Los Garzones, en Montería, se puede tomar un taxi o un transporte privado hacia Puerto Escondido. El trayecto por carretera tiene una duración aproximada de una hora y 15 minutos, dependiendo del tráfico y las condiciones de la vía.

No hay rutas directas de transporte público desde el aeropuerto a Puerto Escondido. Sin embargo, es posible tomar un taxi o un transporte privado hasta la terminal de transportes de Montería y desde allí abordar un bus hacia Puerto Escondido. El tiempo total de viaje puede variar entre una hora y media y 2 horas, dependiendo de las conexiones y el tráfico.

Esta es una de las alternativas para movilizarse en avión hasta el destino más cercano a ese particular destino en Córdoba, donde las personas que no tienen hijos le apuntan a una particular oportunidad.

* Pulzo.com se escribe con Z