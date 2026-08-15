Por: El Espectador

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La transformación de la Autopista Norte, principal corredor vial entre Bogotá y la Sabana, ya es un hecho tras recibir luz verde definitiva por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Este último respaldo permite al consorcio Accesos Norte II empezar los trabajos de construcción en el tramo comprendido entre las calles 191 y 245 de la capital. Según El Espectador, la obra duplicará la capacidad vehicular del corredor, aumentando de seis a doce carriles, y se espera que esto impacte de manera positiva al reducir considerablemente los tiempos de desplazamiento entre Bogotá y el norte de Cundinamarca.

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La licencia ambiental, otorgada inicialmente en enero, era el documento clave para iniciar las obras. No obstante, la ANLA solicitó una serie de requerimientos técnicos adicionales. Entre estos, se cuentan estudios de movilidad, modelos de conectividad y especificaciones sobre la franja condicionada, esenciales para asegurar el cumplimiento de los más rigurosos planes de manejo ambiental. Fue solo tras cumplir con estos requisitos, acreditados en la Resolución 2188 del 14 de agosto, que el consorcio pudo avanzar hacia la fase de obras preliminares, conforme a lo informado por El Espectador y el propio consorcio mediante comunicación oficial en redes sociales.

La intervención implica cerca de 17,96 kilómetros de mejoramiento vial y está diseñada para descongestionar uno de los accesos más críticos de Bogotá. El proyecto incluye la inclusión de dos carriles mixtos en cada sentido y un carril exclusivo para el sistema de transporte masivo Transmilenio, en el tramo entre las calles 191 y 235. Además, se prevén trabajos en los carriles ya existentes para su modernización y optimización.

Entre otros componentes, la obra contempla la construcción de nuevos andenes y ciclorrutas a ambos lados de la autopista, así como carriles de adelantamiento para Transmilenio en futuras estaciones. De igual forma, se suman retornos a desnivel en puntos estratégicos como las calles 235 y 242, y la elaboración de estudios para una futura intersección en la calle 201. Según El Espectador, todo esto responde a la necesidad de mejorar la conectividad de Bogotá con los municipios cercanos y modernizar la infraestructura de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo inician las obras de ampliación de la Autopista Norte en Bogotá?

De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, las obras pueden comenzar ahora que el consorcio Accesos Norte II cumplió con los requerimientos ambientales impuestos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), según la Resolución 2188 del 14 de agosto. Con este aval, el inicio de los trabajos preliminares de construcción es inminente.

¿Qué cambios tendrá la Autopista Norte con este nuevo proyecto?

El proyecto prevé la ampliación de seis a doce carriles, dos carriles nuevos por sentido y uno exclusivo para Transmilenio entre las calles 191 y 235, más intervenciones en los carriles actuales. También están incluidos andenes, ciclorrutas, retornos a desnivel en las calles 235 y 242 y estudios para una futura intersección en la calle 201, todo en beneficio de la movilidad y la conectividad de Bogotá con la zona norte de Cundinamarca, según lo reportado por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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