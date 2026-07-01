En la noche de este martes, 30 de junio, la Selección de México consiguió una importante victoria en el Mundial 2026 al derrotar a la Selección Ecuador por 2-0 en el estadio Azteca de la Ciudad de México, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

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(Ver también: México no se rajó ante Ecuador y clasificó a octavos del Mundial 2026; colombiano fue clave)

Este es un triunfo muy importante para el equipo norteamericano porque desde 1986 no podía ganar un compromiso de las instancias finales, por lo que se quitó esa maldición y ahora, debido al nivel mostrado y más, sueña con seguir avanzando en el torneo del cual son anfitriones.

Este fue el resumen del encuentro:

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De hecho, por este resultado miles de personas salieron a las calles a festejar el resultado conseguido por el conjunto mexicano, con bailes, gritos, saltos y mucho más.

Sin embargo, esa felicidad rápidamente se convirtió en tragedia, puesto que en la mañana de este miércoles se confirmó que en medio de esos festejos fallecieron tres personas.

Tal como anunció la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, primero fueron halladas dos personas que fallecieron por asfixia. Se trata de un hombre de 44 años y una mujer de 19, que fueron identificados por sus familiares.

📣 Puesto de Mando del Sector Salud informa En alcance a la información reportada: Tras recibir maniobras avanzadas de reanimación, se confirma la muerte por asfixia de un hombre de 44 años de edad y una mujer de 19 años de edad, ya identificados por sus familiares. Desde el… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

Luego, las autoridades encontraron a una mujer de 48 años que estaba inconsciente, pero cuando se la estaban llevando a un centro de salud quedó sin signos vitales y, pese a los esfuerzos de reanimación, no se pudo hacer nada.

📣Puesto de Mando del Sector Salud informa: En el área de urgencias de un hospital, se atendió a una mujer de 48 años que fue hallada inconsciente en la calle de Berna, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación. Tras… — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

Esta situación no deja de preocupar a las autoridades, puesto que por más de que el comportamiento ha sido aceptable, la euforia, emoción y la reunión de tantas personas puede significar graves problemas de salud.

(Ver también: Retrasaron partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026: razón y nuevo horario)

De hecho, las autoridades les recomiendan a los ciudadanos que si en algún momento se sienten mal en medio de la celebración, lo mejor es salirse de la concentración y buscar ayuda de alguien que sepa del tema.

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