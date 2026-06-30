El esperado partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Ecuador, programado para iniciar a las 8:00 p. m. (hora en Colombia) en el Estadio Ciudad de México, sufrió un retraso debido a una tormenta eléctrica que afectó la zona del escenario deportivo.

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De acuerdo con reportes de medios como ESPN, las condiciones meteorológicas obligaron a posponer el inicio del encuentro una hora, por lo que ahora se jugará a las 9:00 p. m. (hora en Colombia).

La tormenta, con actividad eléctrica intensa, activó los protocolos de seguridad de la Fifa para este tipo de eventos. Según directrices internacionales del ente que rige el fútbol, si se detecta un rayo dentro de un radio aproximado de 8 millas (alrededor de 13 kilómetros) del estadio, el partido debe suspenderse temporalmente por al menos 30 minutos hasta que las condiciones sean seguras.

Este no es el primer caso en el Mundial 2026, donde ya se han registrado demoras similares en otros encuentros por clima adverso.

El Estadio Ciudad de México, icónico recinto con capacidad para más de 80.000 personas, se llenó de aficionados tricolores que esperaban con entusiasmo el duelo.

Sin embargo, las pantallas del estadio informaron del retraso, y las autoridades recomendaron precauciones ante la lluvia, chubascos y posible caída de granizo reportada en pronósticos previos para la capital mexicana.

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