Las peleas de hinchas en la previa de Inglaterra vs. Argentina en el Mundial 2026 fueron apenas una introducción a un hecho que no pasó desapercibido incluso en la transmisión televisiva de Gol Caracol.

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En medio de la tensión histórica que existe entre ambos países y los señalamientos antes del juego de la semifinal, para definir el segundo finalista del torneo, se presentó un gesto reprochable.

Los seguidores de cada uno de los seleccionados irrespetaron el himno del rival y, a punta de abucheos, impidieron escucharlo en el estadio de Atlanta, donde se llevó a cabo el encuentro.

El periodista Javier Hernández Bonnet fue el primero en cuestionar esa actitud al considerar que empañó uno de los momentos de mayor simbolismo en el Mundial, algo que no se había presentado hasta el momento.

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Lo cierto es que ese ambiente llegó al terreno de juego y los jugadores en la cancha empezaron a jugar con violencia, lo que criticó con dureza el comentarista al recordar el talante de los futbolistas presentes.

De hecho, aseguró que hubo un “deterioro” al tiempo que, en la pausa de hidratación, los señaló de manera contundente al remarcar que “fútbol no han podido ni tampoco han ofrecido”.

Con más de 25 minutos disputados de partido, salió a flote una estadística que no había pasado en ningún juego previo debido a que no hubo ni siquiera un disparo desviado a los arcos.

“Estoy tremendamente decepcionado”, reconoció Hernández Bonnet, a la vez que apuntó al árbitro estadounidense Ismail Elfath por no imponer autoridad en un duelo de tanta intensidad física.

De hecho, la primera tarjeta amarilla del partido, a pesar de tanta interrupción por faltas y juego fuerte, llegó hasta el minuto 37 luego de una falta de Anderson contra Lionel Messi.

Incluso, el primer remate a portería fue al minuto 38 del primer tiempo por parte de Argentina, que a su vez vio con Lisandro Martínez una amonestación al minuto 41 de la fase inicial.

Apenas en el minuto 40 del primer tiempo hubo aproximaciones y circuitos de juego, en una semifinal que en el arranque provocó indignación entre los expertos de la transmisión de Gol Caracol.

¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026?

El evento deportivo más grande del planeta está a punto de coronar a su nuevo campeón. La gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará oficialmente el próximo domingo 19 de julio de 2026. Este histórico encuentro cerrará un torneo sin precedentes que ha reunido a 48 selecciones en Norteamérica.

El principal escenario deportivo elegido para albergar este trascendental partido de fútbol es el majestuoso Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium), ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey.

El pitazo inicial del compromiso está programado para las 15:00 horas (hora local del este de los Estados Unidos), lo que equivale a las 14:00 horas en la ciudad de Bogotá .

La experimentada selección nacional de España ya ha asegurado su boleto directo para esta gran cita final tras vencer con inmensa categoría en la fase semifinal. El combinado europeo buscará levantar su segunda copa mundial en la historia.

Su rival directo se definirá hoy mismo entre las históricas selecciones de Argentina e Inglaterra, que disputan un emocionante y esperado duelo en la otra semifinal de la competición.

Además del fútbol de primer nivel, la organización prepara un espectáculo de clausura masivo. La icónica banda británica Coldplay participará activamente en la producción del evento intermedio y de cierre, inspirándose directamente en la imponente escala del Super Bowl de fútbol americano.

Se proyecta una masiva audiencia global de miles de millones de fervientes espectadores que seguirán minuto a minuto y en riguroso directo cada detalle técnico de este duelo deportivo de carácter definitivo que consagrará al nuevo campeón y le permitirá adueñarse del trofeo dorado más codiciado de la historia.

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