Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue fortaleciendo sus programas sociales para garantizar el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad. En este contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) abrió una nueva convocatoria dirigida a Operadores Postales de Pago. El propósito es seleccionar al operador responsable de distribuir las transferencias monetarias del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) entre los hogares beneficiarios de la capital, según información oficial publicada por la SDIS.

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Esta iniciativa, que forma parte de la estrategia 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', busca asegurar el pago eficiente y seguro de las ayudas económicas a los ciudadanos que más lo necesitan. El reto para el nuevo operador será garantizar la entrega de los recursos a través de diferentes mecanismos, como redes de oficinas, ventanillas de atención, canales propios, redes de corresponsales y aliados. De acuerdo con el anuncio de la SDIS, la operación se implementará en las 20 localidades de la ciudad, abarcando toda la geografía de Bogotá para lograr mayor cobertura y accesibilidad.

La SDIS explicó que el servicio contratado abarca, además de la dispersión de los pagos, la obligación de reportar información precisa y hacer la conciliación de los recursos entregados. Estos aspectos son fundamentales para cumplir con las condiciones establecidas en el proceso, el cual fue publicado en la plataforma SECOP II (Sistema Electrónico para la Contratación Pública), donde se detallan los requisitos para participar y la forma en que deberán presentarse las ofertas.

Los operadores interesados tienen plazo para postularse hasta el 1 de septiembre de 2026 a las 9:00 a. m., fecha máxima establecida en el cronograma oficial. Posteriormente, el 7 de septiembre se conocerá el informe de verificación y evaluación de los postulantes, y el 17 de septiembre está prevista la publicación del acto administrativo de adjudicación. Quienes deseen consultar toda la información y requisitos pueden dirigirse directamente a la plataforma SECOP II, identificando el proceso con el número SDIS-SASI-012-2026, tal como indicó la Secretaría Distrital de Integración Social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo los operadores postales pueden acceder a la convocatoria de Ingreso Mínimo Garantizado?

Los operadores postales que deseen participar en este proceso deben consultar la convocatoria publicada por la Secretaría Distrital de Integración Social a través de la plataforma SECOP II. El número de proceso es SDIS-SASI-012-2026 y allí se encuentran disponibles todos los requisitos, plazos y condiciones necesarias para presentar una oferta válida dentro de los términos establecidos.

¿Qué es el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) y para qué sirve?

El Ingreso Mínimo Garantizado, conocido por sus siglas IMG, es un programa social que busca asegurar ayudas económicas directas a hogares y personas en condiciones de vulnerabilidad en Bogotá. La finalidad de este mecanismo es brindar un apoyo monetario que contribuya al bienestar de los beneficiarios y ayude a mitigar condiciones de pobreza y exclusión social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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