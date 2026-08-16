Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Local de Tunjuelito llevó a cabo un nuevo operativo enfocado en la Inspección, Vigilancia y Control, conocido por sus siglas IVC, en varios establecimientos dedicados a la estética en el barrio Venecia, ubicado al sur de Bogotá. De acuerdo con la entidad, el objetivo principal de esta acción fue verificar que los centros cumplieran con todos los requisitos formales para su funcionamiento y que no representaran un riesgo para la salud o la integridad de los ciudadanos que acudieran a estos lugares en busca de servicios estéticos.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo reportado desde la Alcaldía de Tunjuelito, los funcionarios que participaron en la jornada encontraron múltiples irregularidades. En concreto, los negocios inspeccionados no contaban con los estándares mínimos que exige la normativa para operar en condiciones seguras. Debido a estas fallas, se decidió el cierre temporal de dos establecimientos; uno de ellos deberá permanecer cerrado durante diez días y otro por un periodo de tres días. Adicionalmente, las autoridades reportaron la captura de una persona que, en medio del operativo, agredió a un funcionario encargado del control.

Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito, destacó la importancia de estos procedimientos de control. Según sus palabras, citadas por la Alcaldía, "seguimos trabajando en territorio para que los establecimientos cumplan con las condiciones necesarias para prestar sus servicios de manera segura. Estos operativos buscan prevenir riesgos y garantizar el bienestar de nuestra comunidad". Así, la administración reafirma su compromiso de continuar realizando estas jornadas en diversos sectores de la localidad para asegurar la protección de quienes residen y trabajan en el sector.

En esa misma línea, la Alcaldía Local de Tunjuelito hizo énfasis en que mantendrá la constante verificación y seguimiento en otros establecimientos de la zona. Estas acciones pretenden asegurar que los servicios ofrecidos cumplan con la regulación vigente, para contribuir a la construcción de espacios más seguros, fortalecer el bienestar ciudadano y evitar situaciones que pongan en peligro la vida e integridad de las personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué cerraron los establecimientos de estética en el barrio Venecia, Bogotá?

Los establecimientos fueron cerrados porque, según constató la Alcaldía Local de Tunjuelito, incumplían con los estándares mínimos exigidos para operar de forma segura. Las irregularidades detectadas representaban un riesgo para la salud e integridad de sus clientes, motivo por el que se ordenó el cierre temporal de dos sitios y se tomó la decisión de capturar a una persona que agredió a un funcionario durante el procedimiento de control.

¿Qué significa IVC en los operativos de la Alcaldía Local de Tunjuelito?

IVC es la sigla de Inspección, Vigilancia y Control, un proceso mediante el cual la Alcaldía Local de Tunjuelito supervisa que los establecimientos de la localidad cumplan con los requisitos formales para funcionar. Esta labor se enfoca en garantizar condiciones seguras para los usuarios y evitar que se presenten riesgos que puedan afectar la salud y el bienestar de la comunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z