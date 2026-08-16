Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) emitió el reporte del pronóstico del clima para este lunes festivo 17 de agosto de 2026 en Bogotá. Esta información es clave para que usted pueda programar su jornada, evitar imprevistos y estar preparado ante posibles lluvias o cambios de temperatura, especialmente en épocas de inestabilidad climática. De acuerdo con el informe difundido por el IDIGER y replicado por el portal oficial de la ciudad, la capital colombiana presentará varias condiciones meteorológicas a lo largo del día, las cuales es importante tener en cuenta.

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El pronóstico indica que en la madrugada se prevé un cielo mayormente nublado, en tanto que existe una alta probabilidad de precipitaciones ligeras y dispersas. Lo anterior se debe al ingreso de humedad desde el oriente de la ciudad, lo que afecta principalmente sectores como Usme, Sumapaz, San Cristóbal y Santa Fe. Para esta franja horaria, la temperatura mínima estimada será de 11 °C, lo que sugiere un ambiente fresco que podría requerir abrigo adicional para quienes salen temprano.

Durante la mañana, de acuerdo con el IDIGER, se mantendrá el cielo nublado, aunque con predominio de condiciones secas en la mayoría de las localidades. Sin embargo, no se descartan lluvias aisladas durante estas primeras horas del día. Esta situación puede variar por sectores, por lo que se recomienda consultar fuentes oficiales y prestar atención a las notificaciones de las autoridades distritales.

Para la tarde, el pronóstico señala que continuarán los cielos nublados y persistirá la posibilidad de lluvias aisladas. Según la información del IDIGER, las localidades con mayor riesgo de precipitación son Suba, Engativá, Fontibón, Usme y Ciudad Bolívar. La temperatura máxima estimada para la capital durante la tarde será de 19 °C.

Adicionalmente, el reporte invita a los ciudadanos a aprovechar las herramientas como el Sistema Alerta Bogotá (SAB) y la plataforma Mapas Bogotá, que permiten consultar el estado actual del clima en cualquier punto de la ciudad desde dispositivos móviles o computadores. Estos recursos ofrecen información en tiempo real y facilitan la planeación de actividades al aire libre. Para usar Mapas Bogotá, basta con ingresar al portal, seleccionar el tipo de mapa ‘Lluvias’, digitar la dirección de interés y de inmediato acceder a los datos sobre precipitaciones en esa zona específica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por lluvias según el pronóstico del IDIGER para Bogotá?

De acuerdo con el IDIGER, para la jornada del lunes 17 de agosto de 2026, las principales zonas de Bogotá que pueden verse afectadas por lluvias en diferentes momentos del día son Usme, Sumapaz, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Engativá, Fontibón y Ciudad Bolívar. En la madrugada, la humedad desde el oriente influirá especialmente en Usme, Sumapaz, San Cristóbal y Santa Fe, mientras que en la tarde, la probabilidad de lluvias será mayor en Suba, Engativá, Fontibón, Usme y Ciudad Bolívar.

¿Cómo funciona el Sistema Alerta Bogotá (SAB) para consultar el clima en la ciudad?

El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es una herramienta digital que permite a los ciudadanos consultar en tiempo real las condiciones del clima en Bogotá. A través de su plataforma web, usted puede verificar el estado de lluvias y acceder a información actualizada sobre temperaturas y alertas meteorológicas. Esto facilita la toma de decisiones y la planificación de actividades diarias en función del clima, lo que resulta especialmente útil para evitar contratiempos durante la jornada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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