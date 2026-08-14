Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La historia de la familia Saavedra Caicedo, conocida por su unión ejemplar, ha quedado marcada por la tragedia tras el colapso del edificio María Alvira, ubicado en el barrio Cuarto de Legua en Cali. El pasado 10 de agosto, un terremoto sacudió la ciudad y provocó el desplome de la estructura en la que residía la familia. En ese momento, tanto los padres, Jairo Hernán Saavedra y Blanca Victoria Caicedo, como sus tres hijas trillizas, Ana María, Sofía e Isabella, se encontraban juntos en la vivienda, según lo relatado en varias entrevistas citadas en el desarrollo de la noticia.

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Desde las primeras horas después del desastre, los organismos de socorro se movilizaron para intentar rescatar a los cinco integrantes de la familia atrapados bajo los escombros. Según testimonios recogidos por familiares y allegados, las hermanas compartían un lazo inquebrantable: "Ellas eran las mejores amigas, no se despegaban, estudiaron siempre juntas, estudiaron la universidad juntas, trabajaban juntas, hacían todo juntas. Ellas siguen siendo inseparables. Era una familia muy bonita", narró María Juliana Perdomo, una amiga cercana. La profunda cercanía entre las trillizas hizo aún más dramática la búsqueda y el desenlace de la tragedia.

Entre las ruinas del edificio, los rescatistas lograron encontrar con vida a Ana María Saavedra Caicedo. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada a un centro médico en Cali, donde debió ser sometida a una cirugía por la afectación en su zona pélvica. Mientras tanto, persistía la esperanza entre familiares y equipos de rescate de hallar con vida al resto de la familia, pero esa expectativa se desvaneció con cada hallazgo.

Primero aparecieron los cuerpos sin vida de Jairo Hernán Saavedra y Blanca Victoria Caicedo, quienes fueron encontrados abrazados bajo los escombros, una escena que conmocionó profundamente a la comunidad. Horas después, se confirmó también el fallecimiento de Sofía. La búsqueda continuó por Isabella, la última integrante desaparecida, pero finalmente los rescatistas encontraron también su cuerpo, confirmando así la muerte de cuatro miembros de la familia.

Hoy, Ana María es la única sobreviviente de una familia reconocida por su cercanía y amor incondicional. Mientras continúa su recuperación física, afronta la pérdida de sus padres y de sus dos hermanas con el apoyo de amigos y familiares, convirtiéndose en símbolo del dolor y la resiliencia que deja el terremoto en Cali, de acuerdo con los relatos recogidos durante el proceso de rescate y acompañamiento.

¿Quiénes eran las trillizas Saavedra Caicedo y cómo vivían su relación familiar?

Las trillizas Ana María, Sofía e Isabella Saavedra Caicedo eran conocidas por su relación inseparable. Crecieron y estudiaron juntas, e incluso compartieron su etapa universitaria y laboral. Según testimonios de allegados recogidos en la cobertura, su vínculo era tan cercano que lo compartían todo, convirtiéndolas no solo en hermanas, sino también en mejores amigas.

¿Cómo ocurrió la tragedia del edificio María Alvira en Cali y cuál fue el impacto en la familia Saavedra Caicedo?

El colapso del edificio María Alvira en el barrio Cuarto de Legua, producto de un terremoto el 10 de agosto, cobró la vida de cuatro miembros de la familia Saavedra Caicedo. Los organismos de socorro iniciaron labores de rescate desde las primeras horas, logrando salvar a Ana María, aunque con lesiones graves. Lamentablemente, sus padres y hermanas no sobrevivieron, dejando una huella de dolor en la comunidad caleña y entre quienes conocieron su historia de unión familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.