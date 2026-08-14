Por: Noticiero 90 minutos

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La comunidad de Palmira enfrenta una tarea profundamente dolorosa tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto en Colombia. Más allá del colapso de edificaciones y el desespero inmediato, para quienes perdieron familiares, la emergencia continúa con el complicado trámite de recuperación de los cuerpos. Debido a los daños sufridos en la sede de Cali, parte del proceso de identificación y entrega de fallecidos se trasladó a Palmira. En este contexto, los organismos oficiales han reforzado el acompañamiento a los familiares, conscientes de la complejidad emocional del momento.

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De acuerdo con Luis Felipe Jiménez, fiscal de Palmira y encargado del enlace entre autoridades y familiares, ya varios cuerpos han sido plenamente identificados y están listos para ser entregados. Jiménez precisó que la Fiscalía realiza el trámite formal una vez queda claro quién es la persona fallecida. El funcionario explicó además el procedimiento concreto: tras la identificación, se expide un oficio que autoriza la entrega a los familiares. Posteriormente, quienes buscan reclamar, deben acudir junto con el representante de la funeraria y presentar la documentación necesaria. Solo un familiar, acompañado del personal de la funeraria, está autorizado para ingresar a realizar el proceso de retiro.

El panorama en Palmira se ha visto marcado por la llegada de numerosos ciudadanos en busca de información. Frente a esta afluencia, Jiménez reiteró la importancia de no llevar donaciones de elementos médicos, dado que el Instituto Nacional de Medicina Legal cuenta con los insumos requeridos para este tipo de emergencia. Esta solicitud apunta a evitar una congestión innecesaria y asegurar que los procesos se desarrollen de forma organizada.

La labor de las autoridades no termina con la identificación y la entrega de los cuerpos. El acompañamiento institucional busca también aliviar, en la medida de lo posible, el impacto emocional que enfrentan las familias en estos casos. Mientras tanto, continúa el llamado a quienes aún no han realizado el retiro de sus seres queridos, recordando que se mantienen todos los protocolos necesarios en medio de una situación crítica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso para reclamar un cuerpo en Medicina Legal después de un terremoto en Colombia?

El proceso inicia con la identificación oficial del cuerpo por parte de Medicina Legal. Una vez confirmada la identidad, la Fiscalía expide un oficio de autorización para la entrega. El familiar debe presentar la documentación correspondiente y acudir junto a un representante de una funeraria, único momento en el que están autorizados a ingresar. El trámite busca garantizar transparencia y respeto por las víctimas y sus familias.

¿Por qué las autoridades recomiendan no llevar donaciones de elementos médicos a las sedes de Medicina Legal?

Las autoridades, de acuerdo con la información de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal, explican que cuentan con todos los insumos e implementos necesarios para atender la emergencia. Por ello, piden a la comunidad no enviar donaciones de elementos médicos para evitar congestión y desorganización en los sitios donde se llevan a cabo los procedimientos de identificación y entrega de cuerpos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.