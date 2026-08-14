Por: Noticiero 90 minutos

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Este viernes 14 de agosto, la emergencia en Cali mantiene en vilo a la ciudadanía, luego de que se reportara el colapso del edificio Vanessa, ubicado en la calle 9A con carrera 44, en el sur de la ciudad. De acuerdo con información recopilada por 90 Minutos y la Personería de Cali, los organismos de socorro trabajan de forma ininterrumpida en las labores de búsqueda y rescate, luego de confirmar la posibilidad de que al menos tres personas permanezcan con vida debajo de los escombros.

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Según el reporte oficial de la Personería de Cali, los equipos de rescate han detectado señales que indicarían la presencia de personas vivas en el interior de la estructura colapsada. Ante este panorama, las autoridades han solicitado de manera enfática que la comunidad colabore manteniendo despejada la zona y acate el protocolo de silencio. Esta medida resulta indispensable, ya que facilita la detección de ruidos o voces provenientes de quienes podrían estar atrapados, permitiendo a los rescatistas afinar sus labores y aumentar las probabilidades de un rescate exitoso.

El operativo de emergencia se ha desarrollado bajo estrictas normas de seguridad, con la participación de organismos especializados en búsqueda y salvamento. La información suministrada en redes sociales por la Personería de Cali destaca la importancia de que la ciudadanía permita el trabajo de los equipos, evitando cualquier tipo de interferencia o aglomeración que pueda poner en riesgo tanto a los rescatistas como a las personas bajo los escombros.

La esperanza persiste en quienes siguen de cerca el desarrollo de la situación, confiando en que el esfuerzo coordinado entre los organismos de socorro consiga localizar y rescatar con vida a las personas reportadas. Mientras tanto, el sector permanece restringido, con acceso limitado solo para personal autorizado, hasta tanto concluyan las maniobras de búsqueda.

La recomendación recurrente de las autoridades y los equipos de emergencia apunta al respeto por los protocolos de seguridad y la información proporcionada por los canales oficiales, mientras la noticia sigue en desarrollo y la ciudad aguarda noticias alentadoras sobre quienes permanecen atrapados en el edificio Vanessa.

¿Cuál es la situación de las personas atrapadas en el edificio Vanessa de Cali?

De acuerdo con la Personería de Cali y el noticiero 90 Minutos, al menos tres personas estarían con vida debajo de los escombros del edificio Vanessa, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro. Las autoridades priorizan el rescate, manteniendo protocolos estrictos y pidiendo colaboración a la comunidad para no entorpecer la operación.

¿Por qué es importante mantener el protocolo de silencio durante los rescates tras un derrumbe?

El protocolo de silencio es clave durante los rescates, ya que cualquier ruido externo puede dificultar que los equipos de emergencia detecten señales de vida —como voces o golpes— provenientes de las personas atrapadas. Por eso, los organismos de socorro solicitan que vecinos y curiosos mantengan silencio absoluto para facilitar la labor de los rescatistas en escenarios de emergencia como el del edificio Vanessa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.