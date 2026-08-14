El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Pereira un nuevo nombramiento dentro de su Gobierno, en medio de la emergencia que enfrenta el país por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Sigue a PULZO en Discover

El mandatario confirmó a Julián Buitrago como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cargo desde el que tendrá un papel relevante en la definición y coordinación de las acciones que se adelanten durante la etapa de recuperación.

Vea también: De La Espriella anuncia gerente especial para reconstrucción del Chocó tras terremoto

El nombramiento se conoce mientras el Gobierno avanza en la atención de las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico, que dejó graves afectaciones en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

Lee También

#PEREIRA | Desde Pereira, el presidente Abelardo de la Espriella anunció al nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Julián Buitrago, quien será clave en el proceso de reconstrucción tras el terremoto del pasado 10 de agosto.https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/nUi3ORDHSC — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 14, 2026

La llegada de Buitrago al DNP cobra especial importancia por el papel que tendrá la entidad en la planeación de las medidas y proyectos que se requieran para la reconstrucción de las regiones afectadas.

El anuncio fue hecho por De La Espriella desde Pereira, una de las ciudades que también sufrió las consecuencias del terremoto, mientras las autoridades mantienen desplegados diferentes mecanismos para atender a los damnificados.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.