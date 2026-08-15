Por: EL PILON SA

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Daniela Largo, una mujer de 32 años, falleció tras permanecer cuatro días en una unidad de cuidados intensivos, luego de haber sido rescatada con vida de entre los escombros ocasionados por el terremoto que sacudió Pereira el pasado lunes 10 de agosto. La noticia de su muerte fue confirmada por su padre, Julio César Largo, quien detalló que el deceso ocurrió sobre las 11:00 de la noche del viernes, después de una dura batalla médica causada por las graves lesiones sufridas durante el siniestro.

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De acuerdo con los relatos de sus familiares, Daniela soportó aproximadamente 36 horas bajo las ruinas hasta que fue encontrada por los equipos de emergencia, según información consignada en el proceso de rescate. Durante ese tiempo, uno de sus brazos permaneció atrapado entre las estructuras de concreto, lo que generó presión prolongada y resultó en lesiones severas, incluyendo daños marcados en la mano y fuertes complicaciones a nivel corporal.

Después del rescate, Daniela fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención inmediata. Sin embargo, su estado era crítico desde el momento del ingreso. En la clínica, sufrió un paro cardiorrespiratorio y los médicos tuvieron que practicar maniobras de reanimación durante 17 minutos para recuperar sus signos vitales. Posteriormente, fue internada en una unidad de cuidados intensivos, donde permaneció bajo vigilancia constante.

Julio César Largo, su padre, indicó que el pronóstico de los especialistas era reservado. Daniela presentaba diversos problemas de salud derivados del tiempo atrapada bajo los escombros: una fuerte deshidratación, daño en uno de sus pulmones, lesiones considerables en la mano que había estado bajo presión y una función cardíaca comprometida, pues su corazón trabajaba con una capacidad significativamente reducida. Con el paso de los días, su condición continuó siendo extremadamente delicada y, a pesar de los esfuerzos médicos, una infección en una de sus heridas terminó por complicar irremediablemente su situación.

Daniela Largo deja un hijo de 12 años y a sus padres, quienes ahora enfrentan el difícil proceso de trasladar su cuerpo a Caldas, de donde es originaria su familia, para realizar las honras fúnebres. Su historia, que inicialmente llenó de esperanza a los rescatistas y a quienes seguían su caso, terminó en tragedia cuatro días después del emotivo rescate entre toneladas de concreto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué le sucedió a Daniela Largo después de ser rescatada tras el terremoto en Pereira?

Luego de ser encontrada por los organismos de emergencia tras permanecer cerca de 36 horas debajo de los escombros causados por el terremoto en Pereira, Daniela Largo fue trasladada a un centro médico en estado crítico. Allí sufrió un paro cardiorrespiratorio y, aunque los médicos lograron reanimarla e internarla en cuidados intensivos, posteriormente desarrolló complicaciones como deshidratación, daño pulmonar y una infección en sus heridas, que finalmente ocasionaron su fallecimiento cuatro días después del rescate.

¿Por qué fue determinante la infección en el caso de Daniela Largo tras el terremoto?

De acuerdo con el relato de la familia y la valoración de los especialistas mencionados en el texto, la infección que Daniela adquirió en una de sus heridas fue determinante para el desenlace fatal. Las lesiones sufridas durante el tiempo que permaneció atrapada, sumadas a la presión prolongada sobre su brazo y a problemas como la deshidratación y daño pulmonar, hicieron que su organismo estuviera más vulnerable, por lo que la infección agravó el cuadro y resultó irreversible pese a la atención médica recibida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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