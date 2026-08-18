Por: Portal Bogotá

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La regulación de pico y placa, implementada en Bogotá, representa una de las medidas más relevantes para gestionar el tráfico en la capital colombiana. Según la información oficial divulgada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el miércoles 19 de agosto de 2026, la circulación de vehículos particulares y taxis estará sujeta a las siguientes reglas clave: solo podrán circular aquellos automóviles cuyos números de placa finalicen en 6, 7, 8, 9 y 0. Para los taxis, la restricción posibilita la circulación de los que finalicen sus placas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

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El horario en el que aplica esta medida para vehículos particulares va desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Para los taxis, el rango es de 5:30 de la mañana a 9:00 de la noche. El principal objetivo de esta restricción, que es coordinada por la SDM, es mejorar la movilidad urbana y reducir los niveles de congestión en las horas de mayor tráfico.

Los conductores interesados en quedar exentos de la medida deben tener en cuenta que la SDM ofrece la modalidad de Pico y Placa Solidario, una opción que permite, mediante el pago correspondiente, circular sin restricciones por la ciudad. Para acceder legalmente a este beneficio, los usuarios deben registrarse exclusivamente a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, ya que, de acuerdo con la entidad, este es el único canal habilitado para realizar el trámite y el pago, que solo puede efectuarse mediante el botón de PSE dentro de dicho sitio.

La SDM reitera que no cuenta con intermediarios ni autoriza otras páginas web para gestionar el Pico y Placa Solidario. Dicha advertencia busca prevenir fraudes y evitar que la ciudadanía sea víctima de sitios web falsos o cobros no oficiales. Así, recalca la importancia de consultar siempre la información actualizada y realizar cualquier proceso directamente en las plataformas oficiales, minimizando así los riesgos de estafas relacionadas con el programa de movilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar si puedo circular en Bogotá durante el pico y placa del 19 de agosto de 2026?

Para saber si su vehículo puede circular en Bogotá el miércoles 19 de agosto de 2026, debe verificar el último dígito de su placa y compararlo con la restricción publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad. Ese día, pueden circular vehículos particulares con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 y taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0. Además, es fundamental revisar estos datos en el sitio web oficial de la Secretaría para evitar sanciones.

¿Qué es el Pico y Placa Solidario en Bogotá y cómo se paga?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad ofrecida por la Secretaría Distrital de Movilidad para que ciertos usuarios, previo pago, puedan circular sin restricción durante los días y horarios establecidos por la medida. El trámite y el pago se realizan únicamente a través de la página oficial de la entidad, utilizando el botón de PSE como único medio autorizado. La SDM recalca que no hay intermediarios ni otros portales válidos para gestionar este procedimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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