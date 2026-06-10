La tensión política en Colombia de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026 sigue alcanzando niveles máximos, no solo en los estrados judiciales sino también en los principales de micrófonos radiales del país. En las últimas horas, el aspirante de la izquierda, Iván Cepeda, protagonizó un incómodo y cortante momento al aire durante una entrevista en la emisora W Radio, luego de negarse a responder una hipótesis formulada por el periodista Julio Sánchez Cristo.
El director del espacio radial intentó poner contra las cuerdas al candidato planteando un escenario de extrema paridad en las urnas, tomando como referencia los históricos y apretados desenlaces electorales que se han vivido en la región, específicamente en el territorio peruano.
Julio Sánchez Cristo aprovechó la coyuntura internacional para trazar un paralelo directo con la realidad colombiana, donde las encuestas proyectan un foto finish entre los dos modelos de país que se enfrentarán en los comicios. El periodista lanzó un fuerte cuestionamiento buscando comprometer la postura democrática del líder de izquierda ante un resultado adverso pero muy estrecho.
“En este momento, el candidato de la izquierda y Keiko Fujimori están a menos de 30.000 votos de diferencia en Perú. ¿Usted reconocería a Abelardo de la Espriella en una eventual ventaja estrecha en votos?”, indagó de forma directa Sánchez Cristo.Lee También
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Lejos de ofrecer una respuesta institucional o comprometerse con la aceptación de los resultados que emita la Registraduría Nacional, Iván Cepeda prefirió cortar de raíz la simulación y evadir el espinoso tema, dejando en el aire un ambiente de total hermetismo respecto a la estrategia que adoptaría su campaña si los votos no le favorecen por un margen mínimo.
“No, no me ponga en eso, Julio. Ese escenario no lo vamos ni siquiera a comentar”, sentenció Cepeda de manera categórica, dando por terminado ese bloque de la entrevista.
El silencio y la renuencia del candidato a pronunciarse sobre una posible victoria de su rival de derecha, el abogado Abelardo de la Espriella, encendió de inmediato el debate en las redes sociales. Sectores de la oposición criticaron la respuesta al considerar que siembra dudas sobre las garantías electorales, mientras que los simpatizantes de Cepeda defendieron su postura argumentando que no se debe dar espacio a la especulación matemática a pocos días de la votación definitiva.
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