Este martes, 7 de julio, sobre las 3:00 de la tarde, la Selección Colombia se mide con Suiza en el juego correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo, un compromiso muy importante porque el que gane pasa a la siguiente ronda y el que pierde queda de una vez eliminado.

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(Ver también: Historial entre Colombia y Suiza: así llegan al duelo de octavos del Mundial 2026)

Con la Selección Colombia hay mucha ilusión porque el equipo viene jugando bien, se han mostrado variantes interesantes, Lorenzo ha leído bien los partidos y por eso es que se ha visto una solidez defensiva importante que le ha permitido ganar los partidos.

Es más, viene de vencer a Congo, Uzbekistán y Ghana y de empatar con Portugal, mostrando un gran nivel que tiene muy emocionados a los colombianos.

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Suiza, por su parte, llega también con una buena racha, ya que avanzó sin problemas en su grupo y eliminó a Argelia en los dieciseisavos de final del certamen.

Posible titular de Colombia para el juego vs. Suiza

Ahora, los jugadores han tenido poco tiempo para recuperarse, pero igual se cree que no haya muchos cambios en la alineación titular, más allá de que Jhon Córdoba no podrá estar por la lesión que sufrió en el compromiso contra Ghana.

Por eso mismo, se estima que la alineación titular será:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez.

Esta es la base que le ha venido funcionando al cuadro nacional a lo largo del campeonato, con variantes que ingresan al segundo tiempo de buena manera como lo es el caso de Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Richard Ríos.

(Ver también: Cuánta plata recibe Colombia por clasificar a octavos del Mundial 2026; premio es jugoso)

A qué hora es Colombia vs. Suiza

Cabe recordar que este compromiso será sobre las 3:00 de la tarde, hora colombiana, en Vancouver, Canadá, el primer encuentro del combinado nacional en este país.

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