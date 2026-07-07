La Selección Colombia recibió una sorpresiva e importante noticia en la previa de su crucial partido por los octavos de final del Mundial de 2026 contra Suiza. En las últimas horas, se conoció que el conjunto europeo sufrió la baja de su principal y más costosa figura debido a una fuerte lesión de última hora, lo que cambia por completo los planes de los suizos para armar su nómina titular.

Sigue a PULZO en Discover

Según revelaron los periodistas de Blu Radio en la antesala del encuentro, el delantero Johan Manzambi encendió todas las alarmas en la práctica del pasado viernes tras salir del terreno de juego con una evidente molestia en la rodilla. Aunque el cuerpo médico del equipo europeo intentó evaluar la gravedad del asunto de inmediato, las informaciones preliminares son bastante desalentadoras para los hinchas del equipo suizo. Lo más probable es que el atacante no pueda estar presente frente a la Tricolor y, peor aún, todo indica que se perdería lo que queda de la Copa del Mundo.

La ausencia de Manzambi representa un verdadero drama para Suiza, ya que se trata del futbolista más caro de toda su plantilla con un valor de mercado que toca los 50 millones de euros. A sus escasos 20 años, la joya que milita en el Friburgo de Alemania se había consolidado como la gran revelación del torneo, registrando una impresionante marca de tres goles y dos asistencias en lo que va de la cita orbital.

Con este panorama, el técnico de Suiza tendrá que mover rápidamente su banco para recomponer el ataque frente a una Colombia que llega motivada y que ahora ve cómo el rival pierde a su carta más peligrosa en ofensiva justo antes del pitazo inicial.

Lee También

* Pulzo.com se escribe con Z