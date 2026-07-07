Por: Caracol Televisión

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Desde que inició el Mundial de Fútbol 2026, los amantes de esta disciplina deportiva han estado atentos no solo a los jugadores que fueron convocados por las selecciones de sus países, sino también a sus familias, pues han dado contenido en redes sociales para conocer más acerca de la vida de los deportistas.

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Recientemente, durante el partido entre Colombia Vs. Ghana, Gera Ponce llamó la atención por llevar un lujoso bolso y alentar así a su esposo Lucho Díaz en el Estadio de Kansas City.

Cuánto costó bolso que Gera Ponce usó en partido Colombia- Ghana

El modelo usado por la figura pública es de la marca Chanel. De acuerdo con la información visible en la página web, este artículo tiene un costo de 26 millones de pesos colombianos; sin embargo, puede variar teniendo en cuenta factores como el material, la referencia exacta y su disponibilidad en el mercado.

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El interés por parte de los usuarios de Internet también se ha centrado en otras carteras que ha lucido la joven en sus diferentes publicaciones. Dentro de la colección se destacan una Hermés Kelly avaluada en aproximadamente 120 millones de pesos y una Mini Lady Dior cuyo precio es de un poco más de 20 millones de pesos.

Asimismo, ha lucido piezas de marcas como Louis Vuitton, Chanel y Bottega Venet, posicionándose como una figura influyente en la industria de la moda no solo en Colombia, sino también en el exterior.

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Es necesario mencionar que durante el partido contra la selección africana Díaz se convirtió en tendencia al marcar un gol que terminó siendo anulado por estar adelantado. Tras la victoria, con anotación de Jhon Arias, el deportista participó en una conferencia de prensa y señaló que, aunque se sentía agradecido de que lo nombraran como la figura más destacada del partido, pero dijo que quería reconocer el trabajo de sus compañeros.

Fue Falcao quien poco después lo alentó a no desfallecer teniendo en cuenta que lleva tres goles anulados en lo que val del Mundial que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México. Ante esto, el joven se mostró optimista y decidido a seguir dando lo mejor en el terreno de juego.

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